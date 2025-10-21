Празникът на Кърджали! Работа за хората и впечатляващи резултати /ОБЗОР/

Превръщаме Кърджали в град на бъдещето. Нови постижения, нови хоризонти, нова енергия! Нашият град може да бъде пример за развитието на Родопите. Това заяви кметът на Кърджали Ерол Мюмюн пред Паметника на Освободителите, където тържествено бе отбелязан празникът на града.

С много слънце и усмихнати лица Кърджали посрещна 21 октомври – Ден на Кърджали и 113 години от Освобождението. Празникът започна с поднасяне на венци и цветя пред паметника на ген. Делов.

Празничното шествие

По-късно по централния булевард „България“ премина празнично шествие с представителни групи от всички училища, водени от Първи гвардейски ученически отряд.

Тържественият ритуал пред Паметника на Освободителите в Градската градина започна след 12 часа с танц на гвардейците и песента „Кърджали“ в изпълнение на хор „Незабравки“.

Официалните гости

Официални гости на празника бяха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, Халил Летифов, зам.-председател на ПГ на ДПС НН, Байрам Байрам – зам.-председател на ПГ на ДПС НН, Цвета Караянчева – народен представител и председател на 44-то НС, депутатите Елван Гюркаш, Айтен Сабри, Сейфи Мехмедали, Ербил Халим, Танер Тюркоглу, областният управител Никола Чанев, председателят на Общински съвет Мухаррем Мухаррем, Радослав Ревански – зам.-председател на УС на НСОРБ, член на Европейския комитет на регионите и кмет на община Белица, Нида Ахмедов – председател на УС на сдружение „Толерантност“ и кмет на община Каолиново,ст.комисар Димитър Кангалджиев, подп. Николай Александров, началник на Военно окръжие, районният мюфтия Басри Еминефенди, отец Николай Величков и др.

Почит към героите

Бяха поднесени венци и цветя от името на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, кмета на община Кърджали Ерол Мюмюн, председателя на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, областния управител Никола Чанев, председателя на Общински съвет Мухаррем Мухаррем, ОД на МВР, Военно окръжие, представители на съдебната власт, на държавни институции и учреждения, партии, учебни заведения и др.

С едноминутно мълчание бе отдадена почит и преклонение пред подвига на войниците, офицерите и доброволците, загиналите за освобождението на Източните Родопи.

Ерол Мюмюн: Нашият символ е мостът - между миналото и бъдещето

"На 21 октомври Кърджали празнува не просто своята история – той празнува духа си. Това не е само дата в календара, това е символ на непреклонност и вяра. Кърджали е град със специална мисия. Тук, където се срещат култури, традиции и религии, ние създадохме общност, която е пример за цяла България. Нашият символ е мостът – мост между миналото и бъдещето, между различните хора и идеи, между корените и мечтите. Историята ни учи на мъдрост, но и на отговорност. Наш дълг е не само да пазим това, което предците ни оставиха, а и да добавим своето – нови постижения, нови хоризонти, нова енергия. Ние вече променяме общината – чрез новите пътища, обновените училища, културните и спортни инициативи и социални услуги. Но това е само началото. Работим, за да направим Кърджали град на бъдещето – модерен, динамичен и устойчив. Но най-голямата промяна не е в сградите, улиците или проектите – тя е в духа ни", каза кметът Ерол Мюмюн.

Впечатляващ отчет

Впечатляващ отчет за новото начало в Кърджали, положено преди 2 години, направи кметът Ерол Мюмюн по време на тържествената общинска сесия. Положихме основите на новото начало в модела на управление на общината, каза той.

Рекордни инвестиции са направени в града. Десетки милиони са вложени в Кърджали. Инвестиции, които промениха града и общината. Изпълнени, завършени.

Ерол Мюмюн определи двете поредни години – 2024 и 2025-а от началото на мандата му като години на инвестициите. „Започнахме от най-наболелите и отлагани проблеми на обществото – пътна, образователна, културна, спортна инфраструктура.”, подчерта кметът.

В посочения период са извършени основен ремонт на 17 улици в центъра и кварталите на града. Осигурено бе финансиране за основен ремонт на 5 основни общински пътни артерии за достъп до населените места, обслужващи най-много жители на общината. За периода бяха извършени текущи ремонтни дейности на 36 улици в града и кварталите - с различна дължина на пътната настилка и площ на подменените тротоари, каза още той.

Отчет, който впечатлява с мащабите на инвестициите, посочи народният представител Елван Гюркаш, цитирана от "24 Родопи".

„Всичко това, което виждаме днес, е плод на огромен труд. Но и на симбиоза, между екипа на кмета Ерол Мюмюн и ПГ на ДПС-Ново начало, но и на лидера Делян Пеевски, който милее единствено и само за хората. За една година той успя да промени философията на държавния бюджет и той да достига до всички общини“, подчерта Елван Гюркаш.

„Това видео, което видяхме за свършеното в Кърджали, ние само мечтаехме за подобни клипове до този момент. Всички ние, дали като общински съветници, депутати, трябва да направим всичко възможно то да се надгради. Вземаме доброто от миналото, но помним и бездействието, вземаме поуки от грешките назад, за да не се повторят отново те“, заяви народният представител Байрам Байрам.

„Само в сговор и съгласие може да се върви напред. Съграденото остава, не крамоли и конфликти. За 2 години Кърджали показа новия облик и зададе посоката на развитие“, заяви народният представител Цвета Караянчева.

Учен и музикант са новите почетни граждани на Кърджали

Доцент д-р Дора Янчева и акордионистът Нешко Нешев получиха почетните звания на тържествената сесия на Общинския съвет по повод празника на града.

Десетилетия с музиката – това е животът на Нешко Нешев, който остави огромна диря по „петолинията“ в Дома на културата. Доц. д-р Дора Янчева пък отдаде целия си съзнателен живот на науката. Дълги години тя бе председател на клона на Съюза на учените в Кърджали.

На празника на града кметът поведе похода на свободата!

Булевард „България“ се изпълни от празничното шествие на учебните заведения в деня на Кърджали.

Кулминацията на тържествата бе пред Паметника на Освободителите.

ОТЧЕТЪТ НА ЕРОЛ МЮМЮН

Позволете ми от свое име и от името на ръководството наобщина Кърджали да Ви поздравя с Деня на Кърджали - 21 октомври! Благодаря на всички Вас, че уважихте с присъствието си Празника на нашия град! Днес отбелязваме една забележителна годишнина – навършват се 113 години от Освобождението на Кърджали и Източните Родопи.

В този ден всички заедно засвидетелстваме почит към историята, прекланяме се пред подвига и саможертвата на героите и се обединяваме около общата идея да работим за просперитета на Кърджали.

21 октомври е и Денят на нашата равносметка.

Преди две години положихме основите на новото начало в модела на управление на общината. С подкрепата на нашите съграждани стъпка по стъпка стартирахме решаването на трупани дълги години проблеми.

В този празничен ден като Кмет на община Кърджали бих искал да отчета пред вас някои по-важни събития и проекти, които се реализираха от новото ръководство на общината за периода ноември 2023г. – октомври 2025г.

За нас тези две години – 2024г. и 2025г., са години на инвестициите. Започнахме от най-наболелите и отлагани проблеми на обществото – пътна, образователна, културна, спортна инфраструктура.

В посочения период извършихме основен ремонт на 17 улици в центъра и кварталите на града. Бяха подменени 12 000 метра пътна настилка с площ около 110 000 кв.м.,положени нови тротоарни плочки – около 50 хиляди кв. м. , подземна инфраструктура на следните улици – "Мара Михайлова", "Републиканска", "Булаир", "Язовирска", "Беласица", "Иван Балкански", "Отец Паисий", "Джон Атанасов", "5-ти декември", "Брацигово", "Металург", "Христо Данов", булевардите "Тракия", "България" и "Христо Ботев" - с включени локални платна в 3 участъка.Общата стойност на ремонтните дейности възлиза на 23 095 000 лв.

Осигурено бе финансиране в размер на19 827 092 лв. за основенремонтна 5 основниобщинскипътниартериизадостъпдонаселенитеместа, обслужващинай-многожителинаобщината.

Приключи обновяването на 4 от обектите:

1. ПътятКърджали - Жинзифово - Скалище- Гъсково - Звезден–Орешница

2. Бойно - Велешани - мах. Сахранлер

3. Кърджали - Момчилград/ кв. Гледка – Островица

4. Кокиче - Сестринско / Миладиново - Конево - Бялаполяна - Страхилвойвода

5. В момента на изпълнение е пътятКърджали – Енчец – Бленика – Дъждовница

Заедно с областния управител Никола Чанев и председателя на Общинския съвет МухарремМухаррем през април тази година дадохме старт на дългоочаквания ремонт на основната пътна артерия на града - бул.“Беломорски“, който обхваща участък с дължина от близо 2,5 км в рамките на града. Стойността на инвестицията е над 11 милиона лева.

Предвидена е рехабилитация на пътната настилка, смяна на бордюрите, основен ремонт на канализационните и отводнителните шахти и подмяна на тротоари. Община Кърджали също ще даде своя дял за модернизиране на булевард „Беломорски“ със съфинансиране в размер на 1 200 000 лв. за подмяна на тротоарите от двете страни на пътя.

За периода бяха извършени текущи ремонтни дейности на 36 улици в града и кварталите - с различна дължина на пътната настилка и площ на подменените тротоари.

В населените места инвестирахме над 5 милиона лева за обновяване на улична мрежа.

В рамките на 4 месеца извършихме основен ремонт на най-важната улица в с. Широко поле на стойност 340 000 лв. Финансирането бе осигурено по проект на МИГ Стамболово – Кърджали. Улицата е основна пътна артерия за над 2000 жители на четирите села в кметството –Широко поле, Зорница, Лисиците и Соколско.

Работата по подобряване на уличната и пътна мрежа продължава. Подписани бяха договори с изпълнители след проведени процедури по ЗОП през септември т.г. за текущи ремонти на улици в града и населените места. На 79 улици и площадки в населените места започва подмяна на пътната настилка с асфалт и бетон. В града текущи ремонти са предвидени на 30 улици в централна част и кварталите, стартират и основни ремонти на 4 улици – „Генерал Владимир Стойчев“ – към Бърза помощ , „Капитан Петко войвода“ в „Студен кладенец“, „Райна Княгиня“ във „Възрожденци“ и ул.“Осогово“ зад новата поликлиника.

В процес на реализация е проекта за „Благоустройство намеждублокови пространства в кв.„Възрожденци”, в района на стотните блокове. В зоната са разположени блокове от № 82 до № 107, както и сгради, частна собственост. Стойността е 4 443 164 лв.

Проектътпредвиждаблагоустрояваненажилищнияквартал,рехабилитацияна алейна и пешеходна мрежа, доизграждане на неизпълнена улична мрежа, улично и парково осветление, отводняване на пешеходни пространства, чешми, паркоустройство с кътове за почивка. Целта е да се подобри качеството на градската средаи комфорта на обитаване.

Стартирахме обекти и в други квартали на града. В кв.“Байкал“ изградихме минипарк със средства от общинския бюджет на мястото на запустелия двор на закритата преди десетилетия детска ясла. Изградена е детска площадка, поставени са пейки, оформени са зелени площи и алеи. Там ще се изгради и многофункционална спортна площадка.

Премахнахме две опасни сгради - на закритото училище "Н. Й. Вапцаров" във "Веселчане" и недостроеното училище в кв. "Възрожденци". На тези терени ще се изградят паркове, спортни съоръжения, зони за отдих.

Изградихме и извършихме основен ремонт на 21 детски площадки в града и селата.

Възстановихме фонтаните, които не работеха от години. Реализирахме проект с ефектно лед осветление на „Лирата на Орфей“ на кръговото на автогарата, създадоха се водни каскади и се облагороди пространството около монументалната пластика.

До седмици ще финализира изграждането на пристройка към сградата , в която се помещава общинска администрация. Проектът включва модерен информационен център с приемна за административно обслужване на населението, заседателна зала, работни помещения. Реализирането на проекта ще доведе до подобряване качеството на административните услуги на населението и юридическите лица, ще се постигне по-голяма ефективност и прозрачност в управлението на общинската собственост и местната политика.

Тази година дадохме старт и на един проект, чиято реализация се надяваме да реши до голяма степен острия дългогодишен проблем с безстопанствените кучета . В момента се работи по изграждането на нов модерен приют за бездомни животни край село Седловина. Комплексът включва 11 функционално свързани сгради, паркинг, открити озеленени площи за разходка и игра за животните. Площта на имота, върху който ще бъдат разположени сградите е над 21 декара, а капацитетът му е до 1 010 бр. животни. Строителството на обекта ще се реализира на два етапа. Общата стойност е 5 384 926 лв. без ДДС.

Започна санирането на 8-те многофамилни жилищни сгради, одобрени по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. За община Кърджали обща стойност на инвестициите е 13 241 766 лв. През тази година започна санирането на тези сгради -блокове 29,39,42,45,55, 56 в кв.“Възрожденци“, блок „Явор“ на ул.“Плиска“ 1 и бл.“Христо Смирненски“ на ул. „Пети септември“.Очаква се изпълнението на СМР да приключи до края на март 2026г.

С финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост се изпълняват и строително - монтажни работи за енергийно обновяване на 5 административни сгради - Дом на културата, Регионална библиотека „Н. Й. Вапцаров“ и Народно читалище „Обединение 1913“ , бившия Окръжен народен съвет, сградата на общинска и областна администрации и спортна зала „Арпезос“. В спортната зала е предвиден и основен ремонт – вътрешен и външен, общо за 5 млн.лв.

Кандидатствахме пред Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет с искане за отпускане на средства за решаване на проблема с компрометираната подпорна стена на блок „Орфей Юг“ в кв.“Веселчане“. С отпуснатите 242 865 лв. с ДДС се реализира обект ,, Подмяна на канализация и укрепване на съществуваща подпорна стена“ като по този начин решихме датиращия от 10 години проблем с напукването на подпорната стена до жилищния блок.

Един отважните приоритети на общината е осигуряване на водоснабдяване на жителите на малките населени места, които е в съответствие със стратегическите документи на национално и местно ниво.

Осигурихме финансиране от МРРБ за проекти за ВиК инфраструктура в три населени местаза над 3 200 000 лв. С изпълнението на обектите„Водоснабдяване на село Болярци“, изграждане на „Вътрешна водопроводна мрежа на махала Долна Бленика в с. Бленика“ и Вътрешна водопроводна мрежа на с.Главатарци“, решихме проблема с водоснабдяването в Болярци и Долна Бленика. В Главатарци ще бъдем и в помощ на местния бизнес, който ще привлича повече туристи, предлагайки качествени условия за престой на своите гости.

В редица населени места успяхме даосигурим редовен достъп за всички хора до питейна вода, като висше човешко благо и право, с допълнителни сондажни кладенци, подмяна на вътрешна водопроводна мрежа.

В града подменихме 15 чешми в парковете и на други обществени места с нови.

Общината предприема устойчиви мерки за опазване на околната среда и намаляване на замърсяването на въздуха.

През м. май тази година започна техническа и биологична рекултивация на закритата Клетка 1 в Регионалния център за управление на отпадъците край Кърджали, който обслужва 8 общини. Проектът се финансира по Програма „Околна среда” 2021-2027 година. Общата му стойност е 1 563 877 лв. В резултат от изпълнението на проекта ще бъдат рехабилитирани 1,49 хектара земя, която ще се използва за зелена площ, ще се намали риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда, ще се предотврати риска за здравето на хората, ще се подобри защитата и опазването на биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура.В момента в експлоатация са Клетка 2 и Клетка 3 и има проектна готовност за изграждане на още две клетки.

По проект „За по-чист въздух в община Кърджали” до 2029 г. близо 4000 домакинства ще сменят отоплението на твърдо гориво с климатици.

Общата стойност на проекта е в размер на 22 719 944 лв., финансирането е по Програмата на ЕС „Околна среда” 2021-2027 г.

Бенефициент и изпълнител е община Кърджали, а целевата група са гражданите, както и юридически лица. Основната цел на проекта е

чрез намаляване на наднормените нива на фини прахови частици да се подобри качеството на атмосферния въздух в района.

Управлението на общинската собственост и приходите от нея са едни от важните източници за осигуряване на финансови средства.

През периода ноември 2023 г. – 30 септември 2025г. са извършени 189разпоредителни сделки с общинско имущество на обща стойност 8 829 104 лв. Значителен е размерът на постъпленията от отдаване под наем на общинско имущество – общо 1 753 357лв., в т.ч. от наеми и аренда на земеделска земя 544 700 лв.

Сред нашите основни приоритети е осигуряването на равен достъп на жителите до качествени и ефективни здравни услуги, право на избор къде да се лекуват, което ще доведе и до подобряване качеството им на живот.

В посочения период дадохме старт на една от най-големите инвестиции в община Кърджали за последните десетилетия, насочена към най-важното – здравето на гражданите - изграждането на високотехнологичния болничен комплекс „Сърце и мозък“. На 8 януари 2024г. подписахме договор с представителя на инвеститора за покупко-продажба на общински имоти – по редa на Закона за насърчаване на инвестициите на инвеститор, получил сертификат за инвеститор клас „А“ - „Търговска Лига – Глобален Аптечен Център“ АД. На 25 март 2025 г. направихме първа копка на новата многопрофилна болница , която ще осигури не само по-добра медицинска грижа, но и ще създаде над 800 нови работни места и възможности за развитие на местната икономика, градът ни ще се превърне в център на здравеопазване с високи технологии. На терена с обща площ от около 37 декара, ще бъдат изградени МБАЛ „Сърце и мозък - Кърджали“, Диагностично-консултативен център, аптека за отпускане на лекарствени продукти и Първи частен медицински университет. Инвестицията в изграждането, оборудването, квалификацията и обучението на лекари е за над 100 милиона лева. Очаква се болницата да се построи до началото на 2027 г. Тя ще има 17 клиники, всички с най-високо ниво на компетентност, оборудвани с всички възможни нови технологии.

Децата на Кърджали винаги са на първо място за нас и те са наша мисия. Няма да пестим усилия, за да им създадем необходимия комфорт, независимо дали се касае за образование, култура или спорт.

През септември 2024 г. открихме 2 нови пристройки в детски градини „Чайка“ и „Щастие“ с капацитет за общо 100 деца.

Открихме напълно обновената сграда на емблематичната за Кърджали Стара гимназия, в която след 16 години прекъсване отново се чу първия звънец. С новата придобивка се реши въпроса с едносменния режим в две градски училища ЕГ „Христо Ботев“ и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, които се помещаваха в една сграда. В най-голямото училище в Южна България СУ „П. Р. Славейков“ в кв. „Възрожденци“ започна изграждането на пристройка, в която ще има 10 класни стаи и актова зала за 300 души. През септември 2025 г. прерязахме лентите на новоизградената детска градина в кв.“Възрожденци“, а презоктомври прерязахме лентата таобновената бивша ясла №5 в центъра на града.

Новата детска градина в района на стотните блокове е изградена със средства от Националната програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища ” на Министерството на образованието и науката и съфинансиране от община Кърджали. Капацитетът и е 128 деца, разпределени в 6 групи - 2 яслени групи и 4 градински. Новата придобивка е очаквана от дълги години от живеещите в квартала млади семейства.

В сградата на Детска ясла №5 беше извършена реконструкция и обновяване със средства по същата програма и съфинансиране от общината. Изграден е и външен асансьор на сградата, осигуряващ достъп за хора с увреждания. В дворното пространство са обособени площадки за игра за всяка група. Капацитетът на яслата е 64 деца.

В рамките на две години осигурихме общо 300 нови места за най-малките жители на града в ясли и детски групи, надявам се, че проблемът с недостига на места в детските градини и яслените групи в Кърджали е окончателно решен.

Продължаватдейностите по инвестицията „Обновяване и модернизация на детска градина „Ян Бибиян” в гр. Кърджали“, която е на стойност 1 902 873 лв.Проектът включва изпълнение на мерки за енергийна ефективност, обновяване на помещенията, осигуряване на достъпна среда и благоустрояване на дворното пространство, доставка и монтаж на ново оборудване. С реализацията на този проект ще създадем условия за успешно включване и приобщаване в образователния процес на децата от ДГ „Ян Бибиян“.

Подобряването на спортната и културна инфраструктура също бяха сред нашите приоритети в отчетния период.

През 2024 г. открихме новоизграденатамултифункционална спортна площадка в кв. „Възрожденци“ на стойност 530 000 лв. Приключиха ремонтите на спортните площадки в дворовете на Професионална гимназия по селско и горско стопанство , училище „Йордан Йовков“, във физкултурния салон на училище „Владимир Димитров-Майстора“, ОУ „Паисий Хилендарски“ в Перперек. С нови спортни съоръжения ще се сдобият и ОУ „Васил Левски“, ОУ „Св. Климент Охридски“ и Дневен център за деца с увреждания „Надежда“. Средствата са осигурени от Националната програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода, съфинансиране от общината и финансов принос от училищата.

Дадохме старт на тренировъчен футболен терен в парк „ Простор“ до стадион „Арена Арда“. Спортното съоръжение ще бъде с естествена тревна настилка, с размери 100 на 65 метра. Средствата за реализиране на проекта в размер на 870 000лв. са осигурени от Български футболен съюз. Игрището е част от мащабната програма на Община Кърджали за развитие на спортната инфраструктура и подобряване на условията за подготовка на местните таланти.

В момента се изпълняваобект „Реконструкция на НЧ „Родопски фар‘‘ в кв. Гледка, гр. Кърджали“ настойност 1 514 889 лв. Проектната разработка предвижда реконструкция на сградата на читалището и благоустрояване на прилежащите пространства към сградата. Реконструкцията ще направи сградата по-функционална, модерна и удобна за всички, които я използват. Благодарение на този проект ще успеем да възстановим не само една сграда, но и духа на читалище “Родопски фар“, ще го направим значимо място за деца и възрастни.

Открихме изцяло обновеното помещение на хранилището на Регионалната библиотека „Никола Й. Вапцаров“ - проект, който ще подобри условията за съхранение на безценните архиви и ще осигури по-добра среда за всички библиотечни работници и посетители. Стартира изпълнението на дейностите по саниране, които ще доведат до една обновена, модерна и устойчива база за културната ни институция и се надявам тя да продължи да бъде място за култура, знание и съзидателност.

Приключи ремонтът на Художествената галерия "Станка Димитрова" , в която се съхраняват безценни картини на български майстори на четката и уникални икони. Обновен бе покривът на сградата, която е архитектурно-строителна недвижима културна ценност с местно значение. Подновени бяха тавана на втория етаж, осветлението, изкърпени и боядисани са стените. Започна възстановяване на експозициите.

Прерязахме лентата на обновения офис на Туристическия информационен център.Посетителите могат да получат в центъра разнообразна информация, включително детайли за туристическите забележителности, екопътеки, исторически и културни обекти. Предоставят се карти и маршрути, съвети за местни събития и активности, както и информация за настаняване и хранене. Има възможност да се получи информация и онлайн, чрез платформата "Визит Кърджали", която набра голяма популярност. Сайтът е достъпен на няколко езика, което го прави удобен за международни посетители.

Открихме Планетариума към Астрономическа обсерватория „Славей Златев“. Изграден е седем метров купол с уникална за страната надуваема конструкция, без да е нарушена архитектурата на сградата. Проектът е с

финансиране по Националната програма „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, но е реализиран успешно с допълнителна решаваща финансова подкрепа от Община Кърджали.Вярвам, че той ще се превърне в търсена атракция за посетителите на града , ще се впише достойно сред останалите забележителности и привлекателни места за посещение в нашия регион.

Даден е старт на строителните дейности за изграждане на Младежки център на стойност 7 321 959 лв., Сумата е финансирана отНационалния план за възстановяване и устойчивост и по ПМС.Предвижда се построяване на нов Младежки център с модерна визия, оборудван по начин, който да го направи привлекателен за младите хора и да им осигури комфорт. Зоната за настаняване ще се ползва и от ученици на ПГ по туризъм "А. Златаров" със специалност- хотелиерство за провеждане на практически занятия и стажуване. Сградата е предвидена да бъде с капацитет до 290 човека.

Община Кърджали спечели първа награда в националния конкурс „Сграда на годината “ в категория „ Проекти, свързани с развитието на градовете“ с проекта за Археологически комплекс Перперикон.Националният конкурс "Сграда на годината", отличил най-добрите сгради и комплекси, завършени през 2024 г. е най-престижното събитиe в сферата на инвестиционните проекти, строителството и архитектурата в България.

Културната дейност през 2024-2025 г. бе насочена към обогатяване на културния живот на гражданите, опазване на местните традиции и насърчаване на творческите инициативи. С разнообразие от събития и програми общината активно работи за развитието на културния сектор и за привличане на общественото внимание към местните таланти. Жителите на нашия град ценят културата, изкуството и това са елементи, които обединяват хората.

Организирахме две издания на новата инициатива на общината Дни на приятелството. Събитията, включени в календара, обединиха културата, спорта и традицията в духа на приятелството, сътрудничеството и приемствеността между поколенията.Програмите бяха създадени с мисъл за всички – деца, младежи, възрастни. Тебяха послание към мира, към разбирателството между етноси и култури, към ценността на приятелството в съвременния свят, защото вярваме, че приятелството е мостът, по който вървим напред заедно.

Градът ни е домакин на различни фестивали като Националния фолклорен фестивал по танци „Перпера“, Европейския екологичен фестивал. През отминалия период общината предостави финансова и логистична подкрепа на местни творчески инициативи. Организирани бяха изложби, посещения на танцови ансамбли в чужбина, платформи за нови таланти, които да представят свои творби пред по-широка аудитория.

Над 620 първокласници от общината получиха в първия учебен ден и тази година книжка с български народни приказки, с лично послание и подпис от кмета на общината.Община Кърджали присъди в чест на 24 май в отчетния период осем стипендии „Кърджали” на изявени абитуриенти.

Като ръководство на Община Кърджали се стремим да провеждаме адекватна социална политика, насочена към задоволяване потребностите на хората в неравностойно положение като разкриваме нови, достъпни, разнообразни и качествени социални услуги. Към настоящия момент в общината са разкрити и функционират 20 социални услуги, като 18 от тях се финансират като делегирана от държавата дейност, 1 се финансира от общинския бюджет и 1 услуга се финансира по проект.

С цел развиване и укрепване на общинския капацитет, за адекватно осъществяване на процесите по реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво се реализира проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Кърджали”, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси".

Община Кърджали продължава да предоставя топъл обяд по проект „Топъл обяд в Община Кърджали”, финансиран по Програма за храни и основно материално подпомагане. Стойността на проекта е в размер на 6 784 308 лева.

След успешно приключване на реализирания проект „Грижа в дома в община Кърджали“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси”, считано от 25.01.2025 г. без прекъсване се продължи предоставянето на услуги на потребителите от целевата група с подписване на нов административен договор за изпълнение на проект „Иновативни здравно-социални услуги в община Кърджали“, който се осъществява с финансовата помощ на Програма „Развитие на човешките ресурси” .

За осигуряване на социално включване и равни възможности за децата и семействата в неравностойно положение в община Кърджали с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето се предоставят социални и интегрирани здравно-социални услуги по Проект „Бъдеще за децата на община Кърджали“, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси" .

Продължават строително-монтажните дейности в изпълнение на проекта за "Модернизиране и реформиране на Дом за стари хора в град Кърджали". Инвестицията на обща стойност 3 150 487 лева е 100% безвъзмездна финансова помощ по Национален план за възстановяване и устойчивост.В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт на съществуващата сграда, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане, осигуряване на достъпна среда, както и изграждане на пристройка.Обновяването на Дома за стари хора е не само отговор на социална нужда. То е наше задължение и израз на уважение към хората, които преди нас са изграждали обществото, в което живеем днес. Хора, които заслужават да прекарат годините си, обградени с грижа и уважение.

В кв. „Възрожденци“ разкрихме два пункта на Детска млечна кухня към Домашен социален патронаж с цел улеснение за родителите на деца, живеещи в квартала. Ползватели на услугата Детска млечна кухня във „Възрожденци“ са родители на над 100 деца.

Община Кърджали осигурява заетост на продължително безработни лица и на безработни лица с увреждания чрез подписани договори с Дирекция „Бюро по труда”. Осигурена е заетост на над 230 лица.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Това са част от по-важните проекти, които реализираме, спазвайки поетия ангажимент пред хиляди наши съграждани темите от техния дневен ред да се превърнат в приоритети на общината. Проблемите са много, но имате нашето уверение като ръководство на общината, че ще продължим да работим с отговорност и високи темпове за развитие на нашия общ дом, за интересите на всички наши съграждани. Заедно ще продължим да реализираме проекти, ще продължим да осъществяваме мечтите си за по-добър живот, за да превърнем Кърджали в модерна, европейска община с добра инфраструктура, с повече зелени площи, с чисти и поддържани паркове, в уютно място за живот и мечтан дом за всички нас.

С огромно удоволствие и с признателност се обръщам към всички жители на община Кърджали по повод нашия празники им пожелавам здраве, благополучие и успехи!

Честит празник!

