Разкриха сензационни думи на Алена за Бай Тошо и Людмила Живкова

Светлана Тилкова е давала астрологични съвети на Тодор Живков в началото на 80-те години, обяви месец след внезапната й смърт нейният съпруг Андрей. „В по-младите си години Светла е била симултанен преводач от немски език на Тодор Живков. Давала му е съвети и като астролог. И не само на него“, върна се назад във времето Тилков.

„От януари 1983 до май 1984 г. комунистическата държава България е изпратила Алена да учи астрология и психоанализа в „Кеплер академия“ в Ню Йорк, когато за първи път среща своята учителка Линда Гудман. Това става лично с подписа на Тодор Живков. Знаем как беше в миналото, когато някой беше пускан в капиталистическа държава. Отношенията им са били като между партиен и държавен ръководител и преводач.

Това, което ми е казвала Алена, е, че неукият, незавършил нищо Тодор Живков, е на светлинни години като държавническо мислене и мащаб от политиците, управлявали последните десетилетия България. Те по никакъв начин не могат да го достигнат. Човек от съвсем друг мащаб. Да, бърка думи, изразява се неправилно, преводачите трябва да му коригират изразите, за да не стане издънка... Но човек, който си е бил точно на мястото. И не го казвам с носталгия. Просто това бяха впечатленията на Алена. Не могат да му стъпят на малкия пръст съвременните политици. И за разлика от тях той не е крал. Докато сега повечето гледат по какъв начин да се облажат от кацата с меда“, обяснява Андрей Тилков.

Той твърди, че Алена е била много близка и с Людмила Живкова - тема, по която тя никога не е говорила публчно. "Двете са били приятелки, това го знам от нея. Светла й е давала и астрологични съвети, говорили са на теми, свързани с незримия, но реален живот, неразбираеми за тогавашното общество. По думите й Людмила е била изключителна личност. - духовна, прогресивна, както Светла казваше, личност, която България не заслужава“, разказва Тилков.

А какво е мислела най-известната ни астроложка за смъртта на Людмила Живкова, която и до днес е обгърната в мистерия? „Алена никога не мисли за нещо, тя знае. Ще отговоря по езоповски - Людмила беше Бяла лястовица не само в България, а и в целия комунистически блок, а белите лястовици никой не ги обича. Обществото ги убива“, загатна той.

