Извънредна ситуация с руски танкер във водите край Ахтопол

Поразен от удар на Украйна танкер KAIROS е в сериозна опасност да заседне край Ахтопол. Към момента е известно, че корабът е пуснал котва, към него се насочват влекачи, както и плавателен съд на „Гранична полиция“, предава Maritime.bg.

На борда се намират около 10 души. Хеликоптер на Военноморските сили е задействан в рамките на плана за търсене и спасяване.

Танкерът е бил поразен при украински удар с безпилотни морски дронове от типа „SEA BABY“.

Към този момент не е ясно по какъв начин съдът е навлязъл в българските териториални води.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com