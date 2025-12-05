19-годишен джигит лети с 300 км/ч в София. СДВР с първи подробности

19-годишен шофира с 300 км/ч на Околовръстното в София. Призован е от органите на реда, но е заявил, че в момента се намира извън пределите на страната и ще се прибере в България в средата на януари 2026 г. Това съобщиха от СДВР за Нова телевизия.

Шофьорът има предишни нарушения, които от СДВР определят като леки – и за тях са му издадени общо 6 фиша. Няма издадени актове. Санкцията му ще бъде 3000 лева и 12 месеца без шофьорска книжка.

За случая първоначално съобщи Николай Попов. Бащата на загиналата в катастрофа Сияна публикува видео във Facebook, в което млад водач шофира с 300 км/ч на Околовръстното в София. На клипа се появява надпис „Аматьори”. Пасажерът държи телефон, с който засича скоростта на колата, а по-късно крещи: "300, 300, стига, стига, стига!".

