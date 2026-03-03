Рокада на върха в София. Зам.-кмет хвърли оставка

Надежда Бобчева напуска поста заместник-кмет по направление "Околна среда" в Столична община. Надежда Бобчева написа във Фейсбук профила си, че затваря страницата „Столична община“, за да се впусне в ново професионално приключение.

В социалните мрежи тя благодари на екипа за подкрепата и съвместната работа по различни проекти, като обеща скоро да сподели повече за следващата си стъпка.

Справка на сайта на Столична община показава, че Надежда Бобчева е магистър – направление "Икономика", специалност „Финанси“ от УНСС – София и магистър по специалност „Градско управление“ от Институт по жилищна политика и градско развитие – Ротердам, Нидерландия.



Бобчева е работила като заместник-кмет в район „Оборище“, участвала е като консултант при разработване, управление и оценка на проектни предложения по различни оперативни програми, обучител – специалност „Обучение и развитие“ по проект „Повишена информираност и ресурси за развитие на заетостта“.

Работила е и като директор в дирекция „Икономика и международни програми” към Община Силистра.

Кметът на София Васил Терзиев назначи инж. Николай Неделков за заместник-кмет по направление „Околна среда" в рамките на въведената нова управленска структура на Столична община, съобщиха от пресцентъра на общината. Бившият директор на Столичния инспекторат встъпва в новата си длъжност на 4 март. Раздялата с досегашния заместник-кмет Надежда Бобчева е по взаимно съгласие.

„Работата на инж. Неделков в Столичния инспекторат и по време на кризисния щаб показа професионализъм, принципност и ефективност. Затова му гласувам доверие да поеме направление „Околна среда" в този важен момент за града", коментира кметът на София Васил Терзиев.

Николай Неделков е инженер-еколог с над десетгодишен опит в системата на Столична община в областта на контрола и управлението на отпадъците. Започва работа в Столичния инспекторат през 2013 г. като старши инспектор, а впоследствие ръководи ключови звена, свързани с контрола на строителните отпадъци и противодействието на нерегламентираните засипвания.

В края на 2023 г. е назначен за директор на Столичния инспекторат.

