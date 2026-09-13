Рокада на върха в София. Зам.-кмет хвърли оставка
Надежда Бобчева обяви, че се впуска в ново приключение
Следете всички новини, анализи и коментари за Зам.-Кмет. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Надежда Бобчева обяви, че се впуска в ново приключение
От общинската администрация е разпространено писмено обръщение на Катя Симеонова
Няма малка или голяма корупция, каза Иван Василев
Барбутов е задържан за 24 часа. Вероятно в ареста са поне още двама души
Антикорупционната комисия влезе в Столична община, направи обиски
Обвиняват го заради хаоса с паркирането на "Витошка"
"Промяната" сменя главния архитект на столицата
Заема зам.-кметското място на Тодор Чобанов
Зам.-кметът на Перник Владислав Караилиев е предизвикал конфликт в самолет от Брюксел до София и при пристигането си е бил посрещнат от родната полици...
Кметът на община Благоевград Атанас Камбитов освободи от длъжност заместник- кмета по строителството и сигурността Антоанета Робева. Тя е посочила лич...
Общинските съветници, които идват за участие в работата на комисии или на сесия на местния парламент, няма да паркират колите си в алеята пред община...
Пловдив. Заместник-кметът на община Съединение Георги Трендафилов бе задържан от полицията заради длъжностно присвояване на 15 000 лева от касата на г...
Плевен. Великотърновският апелативен съд отхвърли протеста на прокуратурата и пусна окончателно от ареста задържания за подкуп в края на април плевенс...
Видин. Служители на ДАНС са посетили кабинета на заместник-кмета на Видин, научи "Стандарт". Те са издирили и взели със себе си документация, свързана...
София. До два месеца в София ще има здравна карта. Предимството на столичното здравеопазване е, че макар и не напълно е съхранило кадрите. Това заяви...
Стара Загора. Заместник-кметът на Стара Загора Иванка Сотирова ще бъде наградена с най-високото френско отличие „Орден за заслуги". Орденът ще връчи ф...
Ямбол. Зам.-кметът на Ямбол Иван Кръцков е освободен от поста си. Промяната в община Ямбол е със заповед на кмета Георги Славов, считано от 9 септемвр...