След Радев: Зам.-кмет на наш град хвърли оставка

Заместник-кметът на община Етрополе Катя Симеонова е подала оставка. Съобщение за това е публикувано на интернет страницата на общината. Симеонова отговаряше за ресорите управление на общинска собственост, екология, туризъм и социални услуги.

От общинската администрация е разпространено писмено обръщение на Катя Симеонова, в което тя посочва, че решението не е било лесно, но е добре обмислено и продиктувано от лични и професионални съображения.

За мен беше чест и отговорност да работя в полза на общината и нейните жители, както и да бъда част от екип, който ежедневно полагаше усилия за развитието на Етрополе, пише Симеонова.

Вярвам, че започнатите инициативи и проекти ще бъдат успешно продължени и ще допринасят за по-доброто бъдеще на общината. Пожелавам на ръководството и администрацията на община Етрополе здраве, успех и мъдрост в работата им в интерес на обществото, пише Катя Симеонова.

Тя посочва също, че остава с уважение към институцията и с искрена загриженост за развитието на Етрополе.

Катя Симеонова бе избрана за длъжността зам.-кмет през юни 2024 г.

