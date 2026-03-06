Митологично същество ще пази небето на България

Гърция започва да пази небето ни в отговор на нарастващата балистична заплаха от Иран.

Министърът на отбраната на южната ни съседка Никос Дендиас обяви, че българското небе вече е под гръцка защита на най-модерните технологии за противоракетна отбрана, съобщава „24 часа“. Гръцките военновъздушни сили започват постоянно дежурство над българска територия, разполагайки батареи „Пейтриът“ (Patriot PAC-3) и ескадрила изтребители F-16, специализирани в прехвата на балистични цели.

Дендиас подчерта, че Атина гледа на защитата на България като на защита на собствената си територия. И уточни, че това ще стане по искане на българската страна, отправено в четвъртък. Операцията, кодирана под името на регионалната стратегия „Щитът на Ахил“, идва в момент, когато иранските ракетни атаки в Източното Средиземноморие достигнаха опасна близост до границите на НАТО.

Служебният премиер Андрей Гюров търси ново място, на което да бъдат преместени американските самолети, които в момента са на столичното летище.

Министър-председателят е поискал анализ за това от военния министър може ли да бъдат прехвърлени другаде, стана ясно по време на вчерашния блицконтрол в парламента.

US самолетите са на столичното летище от 19 февруари. Решението за тях е взето на 17 и 18 февруари – в последните два работни дни на кабинета „Желязков“, след като военният министър Атанас Запрянов е получил нота от съюзниците ни преди встъпването в длъжност на новото правителство.

„В тази кризисна ситуация това е нещо, което осигурява защита, което подсигурява сигурността на българските граждани в страната. Ще продължим да спазваме задълженията ни“, посочи Гюров.

Външният министър Надежда Неински преди дни обясни, че самолетите цистерни са тук за учение. САЩ имат право да разположат до 15 самолета до края на месец май. Появиха се притеснения, че ако те се включат във войната с Иран това може да застраши и България, но Гюров отново успокои: „На територията на нашата страна и въздушно пространство не се предприемат никакви действия, свързани с акциите на САЩ и Израел“.

