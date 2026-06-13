Разкриха голяма грешка на Любен Дилов преди кончината му

Близки на обичания интелектуалец посочиха важен момент преди смъртта му.

Любен Дилов-син е можел да бъде спасен, ако бе посетил своевременно кардиолог преди преждевременната си смърт на 61 години. Негови колеги от партия ГЕРБ разкриват, че симптомите на приближаващия инфаркт са се появили още през изминалата есен.

Политикът е имал кризи с високо кръвно налягане и сериозно задъхване, но е отлагал прегледите поради страх от поставяне на стент. Състоянието му се влошило критично от нездравословен начин на живот, включващ прекомерно тютюнопушене, ежедневна консумация на уиски и тежко безсъние.

Неговото сърце било напълно изтощено, като той често заспивал внезапно, включително по време на заседание в парламента и на маса с приятели.

Политикът обещал да отиде на лекар след провеждането на вота на 19 април, но вместо това заминал за Италия с младата си приятелка Мелания Красимирова. Именно в чужбина той получил тежък инфаркт, последван от фатален втори сърдечен удар седмици по-късно.

Смъртта му потресе политическите кръгове у нас, тъй като никой не е очаквал толкова бърз и трагичен край за известния интелектуалец.

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