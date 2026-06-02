Звезди скърбят за кончината на Любен Дилов

Политици, хора на изкуството, журналисти, колеги, приятели и почитатели скърбят за ранната кончина на Любен Дилов-син. Писателят, сценарист, издател, депутат, гмуркач и бохем си отиде днес на 61 години след тежък инфаркт, който получи по време на екскурзия в Италия.

Слави Трифонов, с когото преди години създадоха "Ку-ку", "Каналето" и още култови тв- и музикални проекти, написа в социалната мрежа:

"Любен Дилов-син беше най-светлият човек, когото съм познавал. Всички думи, с които бих могъл да го определя, ще звучат като клишета, защото той беше изключително нестандартен човек. Толкова богат душевно, че когато общуваш с него, направо те засипва със знания, хумор и различно мислене. Толкова много ум, толкова много талант и толкова много знания.

Имах честта да го познавам много добре и да бъда негов приятел. Много ми е мъчно, че той си замина толкова рано, бързо и неочаквано. Но такива хора като него винаги остават. Светла му памет", заяви неговият дългогодишен приятел и съратник Слави Трифонов.

Примата на българската естрада Лили Иванова също си взе виртуално последно сбогом с Любен Дилов. "Поклон пред паметта на писателя и общественик Любен Дилов - син! Съболезнования на семейството му!", написа изпълнителката на "Ветрове".

Дългогодишният приятел и съратник на Любен Дилов - Мартин Карбовски също излезе с емоционален пост:

"Любо Дилов-син даде на цяло едно наше поколение свободата като възможност. Повечето свобода у нас можеш да опиташ на вкус, но не можеш да живееш в свобода. Да си я позволиш - скъпа е. Любо ни показа, че няма ограничения, ще можем да пишем, да се подиграваме, да грешим и да не се извиняваме за свободата си. Такъв Любо е нужен на всяко поколение автори, писачи и артисти. Свободата нямаше особен смисъл, няма и сега. Защото бият всеки ден по свободата ни. Защото тълпата не се нуждае от нея. Защото жените (примерно:) не я разбират...

"Но не тряа да ти пука " - бързорек и фъфлещ, ироничен и сладкодумен и като го питаш какво ще пишем днес, какъв да е днешния скеч - той казваше - ше праим каквото си искаме. Стига да е смешно.

Винаги е смешно.

"Животът направи така, че пътищата ни се разделиха и не съм го виждал от дълги години, но неговият "съскащ" и "кискащ" се смях ще ми липсва. Ще ми липсва и шантавият му, присмехулен поглед, дори когато се опитваше да говори сериозно. Почивай в мир, Любо!", написа колегата му-сценарист от лудите времена на "Ку-ку" и "Каналето" Росен Петров..

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