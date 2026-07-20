Отиде си легендарен бохем, набил сина на Бай Тошо

Атанас Балчев, познат във Варна като Наско Курито, е починал след продължителна битка с рака. Той е един от емблематичните представители на варненския бохем от края на социализма. Жалейки и съболезнования заваляха в социалните мрежи.

Атанас Балчев, известен с прякора Наско Курито, е варненска градска фигура и бохем, свързван със старите улични и развлекателни среди на града от времето на късния социализъм. В местни публикации е определян като „варненска легенда“ и колоритен човек с множество истории около себе си.

Най-популярният разказ за него е, че през 1976 г. в ресторант „Воденицата“ на Златни пясъци се сбил с Владимир Живков, сина на Тодор Живков. Тази история обаче е част от местния фолклор и лични спомени.

Тогава Атанас Балчев е в компанията на няколко добре познати варненски фигури - Бижуто, Тони Графа, Шланга и Джимито.

По някое време в ресторанта влиза Владимир Живков, синът на Тодор Живков. Според разказа той бил силно пиян и започнал да закача една балерина. В суматохата съборил Тони Графа, което накарало Наско незабавно да се намеси. С няколко бързи удара той повалил Живков на земята, без да осъзнава или без да се интересува кой стои срещу него.

Уплашеният барман Джимито му извикал, че току-що е набил сина на държавния ръководител. След като разбрал сериозността на положението, Наско избягал и се укривал няколко дни.

До по-тежки последици обаче не се стигнало. Стоян Бимбалов, варненски познат на Владимир Живков, посредничил между двамата и организирал среща, на която да изгладят отношенията си. По-късно, по думите на Балчев, двамата дори станали приятели, а Живков понякога идвал с джип, за да го вземе от ресторант „Делфина“.