Продават уникален дом на Тодор Живков

Ще продават знаков имот от времето на социализма у нас.

Прочутата през социализма резиденция на Тодор Живко в Банкя е включена в списъка за продажба.

Тя се оказа сред онези над 4400 държавни имота, които кабинетът включи в списъка за продажба през месец май под мотива "отпаднала необходимост".

Решението за правителствената резиденция "Банкя" предизвиква сериозни притеснения сред граждански организации, които предупреждават за риск от унищожаване на един от най-ценните образци на българската архитектура от втората половина на ХХ век.

Информация за продажбата разпространи във Facebook инициативата "Ново архитектурно наследство". Тя е обединение на експерти, които работят за проучването, популяризирането и стратегическото развитие на архитектурата, създадена след Втората световна война.

Организацията често алармира за застрашени обекти и настоява за по-активни политики по опазване на културното наследство от този период.

Бившия правителствен балнеосанаториум в Банкя една от категорично уникалните сгради от втората половина на ХХ в. у нас. Тя е специфична вариация на следвоенния регионализиран модернизъм, проектирана е по поръчка на МВР - Управление безопасност и охрана (УБО) с главен проектант арх. Павел Николов (Главпроект) и е завършена през 1977 г.



Първоначално постройката е трябвало да бъде санаториум за заслужили дейци, но в крайна сметка Тодор Живков прави мястото своя резиденция. През 1990 г. тя е предадена на новосъздадената Българска асоциация за туризъм и отдих, а после на Столичния народен съвет. Година по-късно Столичен общински съвет основава дружество "Софийски голф и кънтри клуб" заедно с фондация "Масако Оя".

През 2023 г. общинските съветници от "Спаси София" предлагат държавата да прехвърли резиденцията на Столична община, за да бъде възстановена като балнеоложки и конферентен център. Предложението обаче е блокирано от мнозинството на ГЕРБ, като кметът на район "Банкя" Рангел Марков изтъква различни аргументи – от реституционни претенции до инвестиционни намерения на университети.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com