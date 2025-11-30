Денят, в който небето удари човек! Невероятната история на Ан Ходжис

На 30 ноември 1954 г. малкият град Силест в щата Алабама се превръща в сцена на едно от най-необичайните и уникални събития в човешката история. В този тих следобед, докато 31-годишната Ан Ходжис придремва на дивана в дома си, небето буквално се стоварва върху нея — под формата на метеорит.

Това е единственият потвърден случай в света, при който човек е ударен от космически камък.

Метеоритът, който разбуди света

Около 14:46 ч. ярка огнена топка прорязва небето над Алабама. Жителите на околните градчета виждат светкавица, чуват силен гръм, а някои дори съобщават за вибрации, подобни на земетресение. Това не са били военни учения – както първоначално се предполага – а навлизането в атмосферата на метеорит с приблизителна маса около 3,8 килограма.

Едно от неговите парчета, с размерите на грейпфрут, пробива покрива на къщата на Ходжис, отскача от радиоапарат и удря спящата жена в бедрото, причинявайки масивен оток и синина. Ан се събужда в шок, а за секунди всички съседи се събират пред дома ѝ.

От научен феномен до международна сензация

Случаят мигновено обикаля новинарските емисии. Експерти от Военновъздушните сили на САЩ, геолози и астрономи се стичат в Силест, за да изследват находката. Метеоритът, наречен по-късно „Силест“, е класифициран като хондрит — един от най-разпространените, но и най-ценни за науката типове космически камъни.

Ан Ходжис, която по чудо оцелява без тежки наранявания, се превръща в лице на един от най-необичайните научни инциденти.

„Бог сигурно много ме обича — или много се шегува с мен“, казва тя пред местния вестник.

Битката за собствеността върху метеорита

Историята допълнително се заплита, когато на сцената се появява хазяйката на Ан – г-жа Берта Къли. Тя настоява, че метеоритът е паднал върху нейна къща и следователно е нейна собственост. След продължителен юридически спор Ходжис и съпругът ѝ успяват да запазят парчето, макар по-късно да го даряват на Музея по естествена история в Алабама.

Какво ни напомня този космически инцидент

Случаят „Ан Ходжис“ остава уникален и до днес. Въпреки че ежегодно хиляди метеорити навлизат в земната атмосфера, само това попадение над Алабама е документирано като пряк удар върху човек.

Историята му ни напомня, че макар да живеем на привидно спокойна планета, космосът винаги може да поднесе изненади — дори в тих следобед, докато някой спи на дивана.

