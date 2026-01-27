Крачка напред в разгадаването на Вселената

Нова карта с изумителна резолюция на далечни галактики приближава учените до една от най-големите загадки на съвременната наука – тайнствената невидима субстанция, която буквално „държи“ Вселената заедно. Данните са публикувани от Асошиейтед прес и вече предизвикват сериозен интерес в научните среди.

Оказва се, че всичко познато около нас – звезди, планети, хора – е едва около 5 процента от Вселената. Малко над една четвърт е т.нар. тъмна материя, а останалото се пада на още по-мистериозната тъмна енергия. И докато обикновената материя свети, тъмната остава скрита – не поглъща и не излъчва светлина, не се вижда, не се пипа.

Учените обаче са намерили начин да я „засекат“ косвено – чрез гравитацията ѝ. Тя изкривява светлината от далечни галактики, огъва я като през гигантска космическа лупа. Именно тези фини изкривявания разкриват къде се крият нишките на тъмната материя и как тя оформя структурата на Вселената.

Най-новата карта е създадена с помощта на космическия телескоп Джеймс Уеб на НАСА и е най-подробната досега за толкова голям участък от небето. Тя има два пъти по-висока резолюция от предишните опити с „Хъбъл“ и показва стотици хиляди галактики, проследени назад във времето – до преди 10 милиарда години.

„Сега можем да виждаме всичко по-ясно“, казва ръководителят на изследването Даяна Сконямильо от Лабораторията за реактивно движение на НАСА. Картата, публикувана в списание Nature Astronomy, разкрива нови галактически клъстери и фините „нишки“ от тъмна материя, които ги свързват. Парче по парче се очертава истинският скелет на Вселената – структура, изграждана и променяна в продължение на милиарди години.

Тъмната материя не влияе на менюто ви за обяд или на вечерния ви ритуал преди сън. Но тя непрекъснато преминава през тялото ви и е оформила всичко – от галактиките до самото ни съществуване. „Като хора сме естествено любопитни за произхода си и тази история не може да бъде разказана без тъмната материя“, казва астрофизикът Рутупарна Дас от Харвард–Смитсониън.

