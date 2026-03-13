Рут Колева отсече! Думите за Дара

Темата за участието на Дара на песенния конкурс "Евровизия" и негативните реакции към нея в социалните мрежи беше една от темите в едно от последните издания на "Преди обед". А певицата Рут Колева не спести нищо от мнението си.

Гостите в студиото коментираха силната вълна от критики и призоваха за повече подкрепа към българската изпълнителка. Но Колева заяви, че реакциите са прекалено остри и изрази надежда те да не окажат негативно влияние върху Дара.

Дара пое много гаден хейт и се надявам това да не я срине, заяви Колева.

А в разговора се включи и Йордан Белев, който отбеляза, че често българите критикуват артистите си още преди те да са имали възможност да покажат какво могат.

Водещата Оля Малинова също коментира темата и постави въпроса за отношението на обществото към българските артисти.

"Това не са ли български ценности? Да разбираме от всичко, да оплюем всичко, да покажем, че сме много по-добри, но да не си подкрепим избрания и после да се тупаме в гърдите, когато успее", каза тя.

