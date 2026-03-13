Слънцето изгрява отново за 4 зодии. Ето какво ги очаква

Ретроградният цикъл на Юпитер приключи и според астролозите това бележи начало на нов, по-благоприятен период за много хора. Когато тази планета се движи назад, тя често ни кара да преосмисляме решенията си, да се връщаме към стари теми и да подреждаме приоритетите си. Сега, когато Юпитер отново се движи директно, се смята, че енергията постепенно се освобождава и започват да се отварят нови възможности. За някои зодии това ще бъде време на вътрешно израстване, за други - период на важни житейски промени и нови перспективи. Особено силно положително влияние се очаква за четири знака от зодиака, които могат да усетят осезаем напредък в различни сфери от живота си.

Овен

Овни, пред вас се очертава период на значително развитие и стабилизиране на личния живот. Юпитер е насочил влиянието си към вашия четвърти дом - сферата на дома, семейството и вътрешната сигурност. През последните месеци може да сте се занимавали с важни семейни въпроси, да сте правили промени в дома си или да сте се стремили да укрепите основите на личния си свят.

Ретроградният период на Юпитер вероятно ви е накарал да преосмислите някои решения, свързани с близките ви или със собствените ви ценности. Сега, когато планетата отново се движи директно, много от съмненията постепенно ще изчезнат. Според астрологичните тълкувания хармонията със звездата Сириус - символ на древната мъдрост – може да ви помогне да се свържете по-дълбоко с миналото, със семейните традиции или с духовни насоки. Това осъзнаване ще ви позволи да изградите по-стабилна и позитивна основа за бъдещето.

Рак

Раци, за вас започва особено силен период. Юпитер се движи директно във вашия първи дом – домът на личността, идентичността и новото начало. Това е позиция, която често носи прозрения за това кои сте и накъде искате да вървите.

Влиянието на Сириус може да засили усещането за вдъхновение и духовна яснота. До края на юли Юпитер ще продължи да ви подкрепя, като ви подтиква към по-смели решения и по-уверени действия. Особено в професионалната сфера може да почувствате нов прилив на мотивация.

Астролозите съветват през този период да обръщате внимание на възможностите, които се появяват пред вас. Осъзнаването на собствените ви способности и благодарността за постигнатото ще ви помогнат да използвате максимално положителната енергия на Юпитер.

Везни

Везни, фокусът на следващите месеци ще бъде върху кариерата и дългосрочните ви цели. Ретроградният период на Юпитер между ноември и март вероятно е довел до забавяне на някои проекти или до необходимост да преосмислите стратегиите си.

Сега обаче ситуацията постепенно се променя. С директното движение на Юпитер започват да се появяват нови професионални и финансови възможности. Периодът между март и юли се смята за особено благоприятен за сключване на договори, нови партньорства и разширяване на професионалните ви контакти.

Юпитер може да ви помогне да укрепите позициите си и да поставите по-амбициозни цели. Ако действате уверено и стратегически, шансът за признание и успех значително се увеличава.

Козирог

Козирози, при вас Юпитер насочва вниманието към сферата на взаимоотношенията. Това включва както романтичните връзки, така и професионалните партньорства.

Още от юни 2025 година насам е възможно да сте срещнали хора, които постепенно са придобили по-голямо значение в живота ви. Някои отношения обаче може да са се развивали по-бавно заради ретроградното движение на Юпитер.

След 10 март картината започва да се изяснява. Появяват се възможности за укрепване на съществуващи връзки или за създаване на нови партньорства. Това може да бъде благоприятен период за сътрудничества, нови проекти или дори за задълбочаване на романтични отношения.

Ако вложите внимание и усилия в отношенията си, те могат да се превърнат в стабилна основа за бъдещето и да донесат дългосрочна подкрепа и сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com