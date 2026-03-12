Голямо щастие за Дженифър Лопес

Дженифър Лопес разкри, че най-накрая се чувства "свободна", почти две години след раздялата си с Бен Афлек.

Певицата разказа открито за това как се справя след развода си с актьора, който се случи през август 2024 г., в скорошно интервю за предаването Nightline. "Щастлива съм", заяви Лопес. "Мисля, че за първи път в живота си се чувствам свободна. Необвързана съм и това е много хубаво чувство."

Тя обясни, че до момента не е знаела какво е усещането да е свободна и необвързана, защото не е била от 20-те си години насам в това положение. "Откакто се помня на практика съм била все във връзки", обясни Лопес. "Винаги е имало някой в живота ми. В един момент усещах, че нещата са извън моя контрол." Сега, по нейни думи, се е научила да се контролира, знае какво иска и поддържа сериозна дисциплина.

"Наложи ми се след развода да си взема отпуск, за да се съвзема", обясни Джей Ло, предаде "Дир". "Отмених турнето си, за да си остана вкъщи, да остана за малко сама със себе си."

Разводът на певицата с Афлек е четвърти за нея. Малко след като се разделиха Дженифър коментира, че сякаш целият й свят се е сринал пред очите й. В старо интервю тя посочи, че двамата са останали в добри отношения и сега се е фокусирала върху себе си и кариерата. "Приоритет се оказах самата аз. Исках да разбера какво наистина искам от живота."

Преди Бен Афлек Дженифър беше омъжена за Марк Антъни. В скорошното си интервю певицата се пошегува, че вече е "задобряла" в разводите и има опит зад гърба си с тях.

