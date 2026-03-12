Омъжи ли се Шер за 40-годишното си гадже

Появиха се слухове, че Шер се е омъжила за младото си гадже Александър Едуардс. 79-годишната певица и 40-годишният музикален продуцент присъстваха заедно на сватбата на сина на Шер, Чаз Боно, с Шара Блу Матес.

Вижда се, че на церемонията изпълнителката е носила голям пръстен на безименния си пръст. Именно това породи слуховете, че Шер и Александър може да са сключили брак, или поне вече да са се сгодили.

Но двамата все още не са коментирали слуховете.

Едуардс и певицата започнаха връзката си през ноември 2022 г.

Преди време се появиха слухове, че Шер и музикалният продуцент ще вдигнат сватба около 80-ия юбилей на изпълнителката, който е на 20-и май тази година.

