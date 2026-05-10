Бързо пране срещу обикновено - каква е разликата и кое е по-добро?

Много потребители избират бързото пране в пералнята, за да спестят време в натовареното ежедневие. Според специалисти обаче тази функция има сериозни ограничения и не винаги дава желания резултат. В редица случаи дрехите остават недобре почистени, въпреки че изглеждат свежи. Това поставя под въпрос масовото използване на този режим.

Бърз цикъл срещу нормален цикъл

Експертите са категорични - бързото пране не може да замени стандартния цикъл. „Не, цикълът „Бързо пране“ не почиства дрехите толкова добре, колкото обикновения цикъл. Както подсказва името, цикълът „Бързо пране“ обикновено е бърз, така че не може да премахне напълно замърсяванията от тъканите. Обикновеният цикъл накисва дрехите по-дълго и центрофугира по-често, за да ги почиства по-ефективно“, обясни Денис Годинюк, експерт по домакински уреди и основател на Comfort Appliance Repair.

По-дългото накисване при стандартния режим е ключово за ефективността на перилния препарат. Той има нужда от време, за да проникне в тъканите и да разгради замърсяванията. „Бързото пране, което обикновено трае 15-30 минути, не осигурява достатъчно време за накисване, което означава, че перилният препарат няма време да разтвори мръсотията и петната. Решението на повечето проблеми с прането е да накиснете дрехите в перилен препарат и да ги разбъркате, но този процес отнема време (типичният цикъл трае 45-60 минути) и търпение“, подчерта Стейси Паркър от Poplin Laundry Service.

Сходна позиция изразява и Глен Луис, президент на Mr. Appliance. „Бързото измиване не почиства толкова старателно, колкото обикновен цикъл. Използва по-кратко време за пране, по-малко разбъркване и често по-малко вода, което ограничава ефективността му при премахване на замърсявания и мазнини“, добави той.

Според него честото използване на този режим може да доведе до постепенно натрупване на мръсотия в дрехите и кърпите, което не винаги се забелязва веднага.

Кога бързото пране е подходящо

Въпреки ограниченията си, бързият цикъл има своето място. Той е подходящ за малки количества леко замърсено пране.

„Например, няколко парчета бельо или леко замърсени калъфки за възглавници. Ако спалното бельо няма силни петна, стара мръсотия или неприятни миризми, можете да използвате бърз цикъл на пране, но се ограничете само до няколко дрехи“, обясни Годинюк.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com