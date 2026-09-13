180 млн. евро отварят златен шанс за българския бизнес
Парите ще търсят компании с потенциал за растеж, дълбоки технологии, отбрана и разработки с двойна употреба
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Парите ще търсят компании с потенциал за растеж, дълбоки технологии, отбрана и разработки с двойна употреба
Математиката може да се окаже ключът към прием в предпочитаната специалност
Секторът предлага добра реализация, конкурентно възнаграждение и устойчивост спрямо AI
Недостатъчното накисване и по-малкото вода намаляват ефективността при петна и мазнини
Уроците се пренасят в музеи, галерии и планетариуми
Българската диплома е конвертируема на глобалния трудов пазар
Професии на бъдещето, кауза, високи доходи
Утвърждаваме се като стратегически избор на младите хора
Компанията продължи да допринася за постигането на груповите цели чрез редица проекти, програми и инициативи
Срокът на изпълнение на програмите е 2030 година
Фокусът ни е към малките населени места, младите публики, уязвимите групи и българските общности в чужбина, казва новият изпълнителен директор
Спасихме 190 000 деца от насилите в нета
40 общини започват работа върху нови концепции за интегрирани териториални инвестиции
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Обучават учители по математика и информатика
Саниране сега, а не след десетилетие - как собствениците могат да бъдат част от решението?
Министърът посочи, че промяната е наложителна
Трябва да се отърсим от културата на заучаване, каза новият министър
Само Рачков ставаше за гледане, Геро се измъчи с панелистите на Гала
Лидерът в ритейла подкрепя целогодишно младежите чрез иновативните студентски програми и вътрешни обучения