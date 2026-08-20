180 млн. евро отварят златен шанс за българския бизнес

Близо 180 млн. евро могат да бъдат инвестирани в иновативни български компании и малки и средни предприятия чрез европейската инициатива JEREMIE, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Ресурсът ще бъде управляван от Европейския инвестиционен фонд и ще бъде насочен към компании с потенциал за растеж и развитие на нови технологии.

Сред приоритетите са фондове за растеж, технологичен трансфер, дълбоки технологии, отбрана и технологии с двойна употреба. Реинвестирането на средствата трябва да получи окончателна зелена светлина след ратификация от Народното събрание на изменените споразумения между България и ЕИФ.

Българските стартъпи вече показват силна активност

Новият ресурс идва в момент, когато нуждата от капитал за разрастване на българските технологични компании става все по-видима. Анализ на Европейския инвестиционен фонд и ресорното министерство показа през май, че от първата половина на 2020 г. са финансирани 489 стартъп компании, а България отчита по-висока предприемаческа активност на глава от населението спрямо средното за региона.

Парите отиват към технологии с голям залог

Финансирането по JEREMIE ще бъде насочено към няколко направления - фондове за растеж, технологичен трансфер и дълбоки технологии, както и към инициативата "Три морета". Предвидени са възможности и за предприятия в секторите на отбраната и технологиите с двойна употреба.

В общия ресурс са включени и 48,4 млн. евро възстановени средства от ОП "Инициатива за малки и средни предприятия". Целта е вече използван публичен ресурс отново да бъде върнат в икономиката чрез финансови инструменти, вместо да остане еднократна подкрепа.

Последната дума е на парламента

За да бъде задействан новият ресурс, Народното събрание трябва да ратифицира измененията в споразуменията между България и Европейския инвестиционен фонд. Подобен модел вече беше одобрен от правителството в началото на годината, когато беше предвидено ЕИФ да продължи управлението на реинвестираните средства по JEREMIE до 2035 г.

Инициативата действа в България от 2009 г. По данни на Министерството на иновациите и дигиталната трансформация чрез нея досега са мобилизирани 349 млн. евро за инвестиции в предприятия, а впоследствие над 200 млн. евро са били реинвестирани в нови финансови инструменти.