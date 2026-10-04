Най-важният метал в телевизора полудя. Поскъпна рязко и разбърка света

Когато включите телевизора си, едва ли си давате сметка, че екранът светва заради един метал – тербий. Разбира се, не всеки съвременен LED уред съдържа тербий. Но този почти непознат елемент стои зад важни фосфорни технологии, които създават ярката зелена светлина в дисплеи и осветителни системи. И докато за зрителя той е просто един невидим химичен елемент зад картината, за индустрията тербият вече е нещо много повече - стратегически ресурс, без който част от технологиите на бъдещето трудно биха съществували.

Същият метал може да се окаже скрит и в машината, която ви вози, в генератора на вятърна централа, в специализирана оптика, в лазерни системи, в сонарни устройства. А сега има още една причина светът да говори за него.

Цената му лети

На 30 септември 2026 г. металният тербий на китайския вътрешен пазар се търгува за 1074,34 долара за килограм. Само няколко месеца по-рано цената е била значително по-ниска. Данните на Shanghai Metals Market показват колко нервен е станал пазарът на този рядък метал.

Но истинският шок се вижда извън Китай.

На 21 септември цената на метален тербий 99,9% е 1430,54 долара за килограм EXW Китай и 1568,80 долара FOB Китай.

А при тербиевия оксид разликата между китайския и западния пазар става направо драматична. На 30 септември S&P Global оценява тербиевия оксид на 7500 долара за килограм CIF Северна Америка – с 53% повече само за септември. От началото на проследяването през март ръстът също е 53%.

Това вече не е просто графика на борсовата цена. Това е графика на новата битка за технологично надмощие.

Малкият зелен магьосник

Тербият е химичен елемент с атомен номер 65, тежък редкоземен метал от групата на лантанидите. На външен вид няма нищо впечатляващо – сребрист, сравнително мек метал. Но поставен в правилната химична структура, той прави нещо необикновено. Свети зелено.

Именно йоните на тербия могат да излъчват характерна зелена светлина и затова негови съединения са използвани във фосфори за осветление и дисплеи. Тербият има приложения и в съвременни LED фосфори и оптични устройства.

Това означава, че зад иначе невидимия свят на пикселите стои цяла химическа вселена.

Червено. Зелено. Синьо. Трите цвята, от които екранът сглобява картината пред очите ни. Тербият е един от елементите, които могат да осигурят зелената част на тази светлинна палитра в определени фосфорни технологии.

Но неговата истинска сила не е в телевизора. Тя е в магнита.

Малко количество, огромна сила

Съвременната индустрия е обсебена от едно просто уравнение: по-малки машини, повече мощност, по-висока температура, по-малко загуби.

Точно тук тербият става безценен. Той се добавя към някои неодим-желязо-борни постоянни магнити – NdFeB – и повишава тяхната коерцитивност, тоест способността им да запазват магнитните си свойства при високи температури и силни натоварвания. Именно това е особено важно за компактни, мощни електромотори.

И изведнъж тербият излиза от телевизора и влиза в автомобила. В електромобила. Във високоефективния електромотор.

В генератора на вятърна турбина. В дронове и редица високотехнологични устройства.

Количеството тербий в един магнит може да е малко. Но без него определени конструкции трябва да бъдат променени, оразмерени или снабдени с друга технология за охлаждане.

Именно това прави редкоземните метали толкова опасно важни за съвременната икономика.

Не са нужни тонове. Нужно е малко количество от правилния елемент.

Металът, който не се копае сам

Тербият има още един проблем. Той почти никога не идва сам. Той е част от семейство редкоземни елементи, които се намират заедно в рудите и трябва да бъдат разделени чрез сложни химични процеси. Особено важен източник на тежки редкоземни елементи са йонно-адсорбционните глини в Южен Китай.

Добивът е само първата крачка. След него идват раздробяване, извличане, разделяне, пречистване и производство на съединения и метали с необходимата чистота.

Тъкмо разделянето и преработката са голямата врата към пазара. И ключът към тази врата е в Китай.

Китай държи ключа

На 4 април 2025 г. Пекин въведе експортен контрол върху редица средни и тежки редкоземни елементи, сред които тербий и диспрозий. Контролът обхваща металите, сплавите, оксидите, съединенията, както и съдържащи тербий NdFeB магнитни материали. За износа е необходим лиценз. Това е решаващ момент.

Защото когато една държава контролира голяма част от веригата – от рудата през разделянето до материала, който влиза в магнита – тя не държи просто една суровина.

Държи технологична врата.

И когато тази врата се отвори по-трудно, цената от другата страна скача.

През август 2026 г., според данни, цитирани от S&P Global, износът на някои контролирани редкоземни материали, включително тербий и диспрозий, е бил нулев за определени направления, а общият износ на контролираните двойно употребяеми редкоземни съединения и метали е спаднал рязко. През първите осем месеца на годината износът на тези материали е бил с 61% по-нисък на годишна база.

Така тербият започва да се държи като стратегически актив.

Не просто като стока.

И цената започва да говори

В началото на годината тербият вече е сред най-скъпите редкоземни метали. През септември китайската вътрешна цена на металния тербий преминава границата от 1000 долара за килограм. На 30 септември SMM отчита 1074,34 долара без включен китайски ДДС. Но на Запад картината е съвсем друга.

На северноамериканския пазар тербиевият оксид достига 7500 долара за килограм в края на септември. За сравнение, диспрозиевият оксид е на 3250 долара за килограм.

Разликата не е случайна. Купувачите плащат огромна премия за материал извън Китай в момент, когато достъпът до китайските доставки е несигурен.

Това е новата формула на световната икономика:

Който има суровината, има предимство. Който може да я преработи, има още по-голямо предимство. А който контролира и двете, държи ключа към цяла индустрия.

Тербият не е само за автомобилите

Тербият има и едно удивително приложение, което звучи почти като научна фантастика. Той участва в сплавта Terfenol-D – материал с изключително силна магнитострикция. Това означава, че може да променя размерите си под въздействието на магнитно поле.

Технологията намира приложение в специализирани преобразуватели, сензори и сонарни системи. Тербиеви материали се използват и в оптични изолатори и други специализирани фотонни устройства. Така един и същ метал може да има място и в светлината на екрана, и в дълбокото море. И това е една от причините тербият да е толкова интересен за отбранителната индустрия. Сонар. Радарни и електронни системи. Оптика. Лазери. Прецизни датчици.

Магнити, които трябва да продължат да работят там, където обикновените материали вече започват да се предават.

И докато цената на тербия се изстрелва, една стара истина се връща с нова сила: Бъдещето няма да принадлежи само на този, който произвежда най-много технологии. Ще принадлежи и на този, който контролира металите, без които те не могат да бъдат произведени.