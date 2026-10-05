Една държава държи богатството на света, но не може да направи пробив

В сърцето на Норвегия, на около 150 километра югозападно от Осло, лежи комплексът Фен - геоложка структура, която дълги години беше любопитство за учените, а днес се превръща в най-голямото известно находище на редкоземни елементи в Европа.

Актуализираната оценка за 2026 г. показва 15,9 млн. тона оксиди на редкоземни елементи - почти двойно повече от изчислените през 2024 г. 8,8 млн. тона. За мащаба: това е приблизително колкото цялата ресурсна база на Канада, която разполага с около 15,2 млн. тона редкоземни оксиди.

Оценката е изготвена по международния стандарт JORC Code от консултантската компания WSP, а част от ресурса вече е класифициран като Indicated – категория, която означава по-висока степен на геоложка увереност.

Неодим и празеодим - магнитното сърце на новата икономика

Сред най-ценните елементи в находището са неодимът и празеодимът - двата метала, без които светът не може да произведе високоефективни постоянни магнити.

Тези магнити са ключови за електромобили, вятърни турбини, роботи и индустриални двигатели и високотехнологични отбранителни системи.

Делът на неодима и празеодима в общото съдържание на редкоземни оксиди е нараснал от около 17% до 19% – стойност, която прави Фен стратегически ресурс за европейската индустрия.

Проект с огромен потенциал, но дълъг хоризонт

Макар находището да е впечатляващо, Норвегия няма да стигне до добив скоро. Правителството настоява планът за разработване да бъде готов до 2028 г., а компанията Rare Earths Norway, която притежава правата, се надява да започне работа преди 2036 г.

Проектът вече беше забавен заради опасения за околната среда. Част от планираните съоръжения за преработка попадат в горска територия, което предизвика силен обществен дебат. През пролетта на 2026 г. правителството пое планирането от местната община и започна да разглежда алтернативни места за наземните съоръжения.

Инженерната концепция предвижда голяма част от бъдещата мина да бъде подземна – добивът и трошенето на рудата ще се извършват там, докато част от преработката ще бъде на повърхността.

„Целта е планът да бъде готов най-късно до 2028 година, макар че идеалният вариант би бил това да стане по-рано“, заяви норвежкият министър на промишлеността Сесили Мирсет пред Euronews.

Защо находището е стратегическо за Европа

Стойността на Фен не е само в количествата. Тя е в контекста.

Китай контролира огромна част от добива и преработката на редкоземни метали. Европа – макар да е технологичен гигант – почти няма собствен добив. Ограниченията върху китайския износ през последните години допълнително усложниха доставките за западните производители.

САЩ и Франция постепенно увеличават производството си на неодим и празеодим, но количествата са малки.

„Европа и в частност Германия са силно зависими от продукти с висока добавена стойност, защото тук се произвеждат много малки магнити“, коментира анализаторът Брайън Хендрикс от Tradium. Според него ще е необходимо време, преди новите производства да окажат сериозно влияние върху пазара.

Не само редкоземни: ниобий и торий като странични продукти

Фен съдържа и значителни количества ниобий и торий – елементи с широко приложение в електрониката, батериите, твърдите дискове и различни военни системи. Rare Earths Norway смята, че те могат да се превърнат в ценни странични продукти при бъдещата разработка.

Европа и битката за критичните суровини

През последните години ЕС се опитва да увеличи собствения си добив чрез Закона за критичните суровини. Но законът сам по себе си не е достатъчен – необходими са години за проучване, планиране, разрешителни и изграждане на инфраструктура.

Фен е пример за това: огромен потенциал, но сложен път до реален добив.

Норвегия отваря нова страница в европейската индустриална независимост

Ако проектът бъде реализиран, Норвегия може да се превърне в основен доставчик на редкоземни елементи за Европа – континент, който се стреми да намали зависимостта си от Китай и да изгради собствена база за енергийния преход.

Фен е не просто мина. Той е стратегически ресурс, който може да промени баланса на силите в глобалната икономика на високите технологии.

Европа отдавна търси своето място в битката за критичните метали. Норвегия току-що му даде координати.