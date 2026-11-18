Жена, която твърди, че живее в Обединените арабски емирства от 24 години, отправи поредица от обиди към България и Европа, след като по собствените ѝ думи получила отказ за издаване на българска виза. Гневната си реакция жената заснема сама във видео, което впоследствие публикува в социалните мрежи.

"Отказаха ми виза за ши*аната България, мамка им. Ами да си е*ат майката, за какво са ми притрябвали! Ши*ана Европа“, възмущава се жената, която говори на руски език.

Тя изразява недоумение защо българските власти биха сметнали, че възнамерява да остане в страната, след като от десетилетия живее в Дубай.

"Какво си мислят? Че аз от Дубай, където живея от 24 години, като в рая, ще отида в тяхната насрана мизерия и ще остана там ли?

И че няма да ми стигнат парите за тяхната евтина, ши"ана плескавица и някакво ла*няно вино ли?“, пита тя.

Особено силно е възмущението ѝ от разходите, които твърди, че е направила покрай процедурата. Според разказа ѝ сумата достига 10 000 дирхама, които са около 2700 долара.

"Просто не мога да повярвам - да не ми дадат виза и да ми кажат да отида да си взема паспорта лично. За чий ми е да се влача от Дубай дотук? Каква е тая простотия?“, продължава жената.

Тя заявява, че съжалява за похарчените пари.

"Дадох 10 хиляди дирхама общо за тая глупост - 3000 долара, мамка му! За какво? За да отида веднъж в тяхната насрана дупка ли? По-добре да си отскоча до Москва за две седмици“, коментира тя.

От изказването става ясно още, че жената обмисля да кандидатства за виза за Испания, където иска да се срещне с приятели. Тя обаче е недоволна и от разходите около този вариант.

"Добре, ще дам последен шанс на Испания.

Но пък тя, мамка ѝ, ми излезе скъпо, като златна.

Ако нямаше да се виждам с приятели, за никакъв чеп не ми е притрябвала“, заявява тя.

Важно е да се отбележи, че отказът за издаване на шенгенска виза не остава изолиран случай, известен единствено на държавата, която го е постановила. В Европейския съюз функционира обща Визова информационна система (VIS), чрез която компетентните органи на държавите от Шенгенското пространство обменят информация за заявленията за краткосрочни визи, включително за постановените откази и основанията за тях.

Това означава, че ако жената кандидатства впоследствие за шенгенска виза от Испания, испанските власти могат да установят предишния отказ от България и причините за него.

Подобно решение обаче не води автоматично до забрана за влизане в Шенгенското пространство и не означава, че следваща молба непременно ще бъде отхвърлена. Всяко ново заявление се разглежда индивидуално, макар предходният отказ да остава част от визовата история на кандидата за определения срок на съхранение.