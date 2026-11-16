Доста срамно петно за България в Германия! Лепна ни го ромът Кьоло. В Окръжния съд в Щутгарт започна съдебният процес срещу 18-годишния наш гражданин Кольо К., обвинен в тежки сексуални престъпления, включително блудство и изнасилване на малолетно лице.

Според прокуратурата младежът е причаквал жени на едно и също място – полски път край град Нюртинген, провинция Баден-Вюртемберг.

Равносметката от действията му включва четири отделни нападения: изнасилване на 13-годишно момиче,

опит за нападение над 57-годишна жена, непристойно посегателство срещу 35-годишна и опит за нападение над 47-годишна жена, която успяла да избяга.

По данни на разследването обвиняемият е пристигнал в Германия в средата на май и е работил незаконно в строителния сектор. В по-голямата част от свободното си време е бил без конкретни занимания, съобщава Билд.

Първата серия от инциденти се разиграва около обяд на 11 юни. Кольо К. първоначално заговаря 47-годишна пешеходка на развален немски и насочва телефона си с порнографско съдържание към лицето ѝ, но жената успява да се отдалечи навреме.

Около час по-късно подсъдимият пресреща 13-годишно момиче, движещо се с велосипед, издърпва го насила за китката към близката поляна и го изнасилва. Когато детето се опитало да избяга, обвиняемият го хванал за глезена и го дръпнал обратно. След това отново го изнасилил.

Ден по-късно Кольо К. се върнал на същия път,

където хванал 35-годишна колоездачка за седалището.

Жената избягала.

Малко след това той избутал 57-годишна жена от велосипеда ѝ. Подсъдимият е искал да свали панталоните на жертвата и да я изнасили“, коментира прокурорът по делото. Жената ухапала нападателя, след което той ѝ ухапал гърба. Докато извършителят се готвел да я удари с юмрук, се приближила жена на тротинетка. След това подсъдимият избягал с откраднат електрически велосипед.

В съда подсъдимият признава вината си.

„Моят клиент признава обвиненията. Той дълбоко съжалява за стореното“,

посочва неговият адвокат.

Кольо К. заявява пред съда, че е с ромски произход и не може нито да чете, нито да пише. Той посочил, че е учил в България седем години, но „само е спал“ в часовете. Дошъл е в Германия, защото му е била обещана работа.

Присъдата се очаква на 16 декември. Подсъдимият е изправен до 15 години затвор и депортиране.