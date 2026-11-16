18-годишната Милена, която бе убита в Драгоман от граничния полицай Емил Георгиев, е била в едно и също заведение с обвиняемия преди инцидента. Това показват клипове, заснети един час преди трагедията. Двамата обаче не се заедно, а в различни компании.

От тях става ясно, че бившият полицай от "Калотина" е с компания и се забавлява на семеен повод. Около 4,00 часа сутринта сяда зад волана с 1,61 промила алкохол и на метри от заведението удря 18-годишното момиче.

Днес ресторантът остана затворен през целия ден, а хора започнаха да поставят цветя на мястото на инцидента още от обедните часове.

Заведението, пред което е станал инцидента, е "Ловна среща". То е собственост на майката на въпросния 26-годишен, който прегазва младото момиче.

По-рано днес Окръжна прокуратура - София привлече като обвиняем младия мъж. Предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“.

"За мен това е умишлено тръгване към убийство.

Служителят ни, въпреки че мен лично ме е срам да го наречем така, е отстранен от длъжност още вчера, а той ще бъде и дисциплинарно уволнен.

Още проверки по случая предстоят", каза шефът на "Гранична полиция" пред журналисти.