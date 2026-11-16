Борят се за живота на шофьора на Мазератито, което се разцепи във Варна

Лекари се борят за живота на 25-годишния Феодор Василев, който пострада изключително тежко в катастрофата „Мазерати“ във Варна.

По-рано в различни медии беше разпространена информация, че Феодор Василев е издъхнал вчера в болницата. Но това категорично беше отречено от близки на младежа. "Абсолютно невярна е информацията, че Феодор е починал. Лекарите се борят за живота му. Интубиран е, тъй като ребро е пронизало белия му дроб и е с пневмоторакс", заяви за БЛИЦ София Николова, която е негов работодател в строителната компания, в която той работи като системен администратор.

Тя също така заяви, че младежът не е украинец, както се писа по медиите - а българин. Родителите му са обикновени хора - маайка му работи като детска учителка, а баща на кооперативния пазар във Варна. Тоест не става въпрос за богати родители, които са купили скъп автомобил на сина си.

Спортният автомобил е бил взет под наем от Феодор, който е автомобилен състезател", сподели още Николова. По думите й автомобилът е спортен и специализиран, и именно това е запазило живота му, тъй като той е бил оборудван със защитна капсула, която при сблъсъка е изхвърчала заедно със самия шофьор.

Младият мъж беше настанен в реанимация с опасност за живота след тежкото произшествие на бул. „Княз Борис I“. Лекарите се бореха за живота му, но въпреки усилията им той е издъхнал вчера.

Катастрофата стана на 14 ноември около 22:51 часа в района на пазарчето в квартал „Чайка“, в посока центъра на града. Мощният спортен автомобил Maserati MC20 напуснал пътното платно и се ударил последователно в дърво, стълб от уличното осветление, храсти и рампа за хора с увреждания. Силата на сблъсъка била толкова голяма, че колата се разцепила, а части от нея, заедно с водача, попаднали в пешеходния подлез до Делфинариума.

Ударите разцепили колата на две

Сигналът за катастрофата е подаден в дежурната част на ОДМВР – Варна в 22:51 часа. Първоначалната информация била за самокатастрофирал автомобил и горящ двигател, като част от машината се намирала в подлеза.

По данни на полицията колата се е движела по бул. „Княз Борис I“ в посока центъра. По неустановени към момента причини тя излязла от пътното платно и последвала поредица от тежки удари.

Първо автомобилът се блъснал в дърво, след това в стълб от уличното осветление. Минал през храсти и инвалидна рампа, преди да се разпадне на части. Предната част на спортната машина се озовала в подлеза, а отломки били разпръснати на десетки метри от мястото на катастрофата.

При сблъсъка двигателят се възпламенил. Снимки и видеокадри от мястото показаха мащаба на разрушенията – смачкани автомобилни части, повреден стълб и разрушена част от рампата и конструкцията на подлеза.

Свидетели твърдят за скорост над 150 км/ч

След катастрофата в социалните мрежи се появиха разкази на очевидци, според които спортният автомобил се е движел с изключително висока скорост малко преди удара. Един от свидетелите твърди, че се е разминал с колата и тя е преминала със скорост над 150 км/ч.

Това обаче е свидетелска преценка, а не официално установена стойност. Точната скорост, причината за загубата на контрол и всички обстоятелства около трагедията трябва да бъдат изяснени от разследващите.