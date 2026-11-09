Убиха обичана жена като Милен Цветков

Карнобат потъна в скръб тази вечер, след като стана ясно коя е жената, загинала при жестоката катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Флагман.бг узна, че жертвата е 63-годишната Маргарита Паскалева, директор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в Карнобат.

Тя е добре позната и уважавана в образователните среди в целия регион, а името ѝ е свързано с едно от утвърдените училища в града. Новината за трагичната ѝ гибел предизвика тежки емоции сред хората, които я познават като преподавател, ръководител и човек, посветил професионалния си път на образованието.

За колегите и учениците на Маргарита Паскалева, за нейните близки и за хората, работили с нея през годините, случилото се е огромна загуба.

Припомняме, че катастрофата стана този следобед - на 341-вия километър от АМ „Тракия“ в посока Бургас.

По информация на ОДМВР-Бургас сигналът е получен в 15:57 часа. Лек автомобил Audi Q8 със софийска регистрация, управляван от 66-годишен мъж от столицата, е застигнал и блъснал „Хонда“ с бургаска регистрация, шофирана от Маргарита Паскалева, която е загинала на място.

Сблъсъкът е бил изключително тежък,

казаха очевидци пред Флагман.бг. След удара автомобилите са останали в различни части на пътното платно, като единият е спрял в аварийната лента, а другият в лентата за ускорение.

Начинът, по който Audi Q8 е застигнало и ударило движещия се пред него автомобил, неизбежно напомня за трагичната смърт на телевизионния водещ Милен Цветков, чийто автомобил също беше ударен отзад.

Двата случая не бива да се приравняват, преди разследващите да установят причините за днешното произшествие. Сходството в първоначално описания механизъм на удара обаче прави случилото се още по-покъртително.