Кошмар на пътя. Камион с прасета се обърна, блокира ключов проход

Камион, превозващ живи прасета, се преобърна в Прохода на Републиката. Инцидентът блокира движението през Хаинбоаз от северната му страна, на територията на област Велико Търново, предаде Нова тв и пусна снимка от катастрофата.

Пътнотранспортното произшествие е станало днес около обяд. Обстоятелствата около катастрофата все още не са изяснени.

В резултат на преобръщането на товарния автомобил част от животните са се разпилели по пътното платно.

Към момента Проходът на Републиката е частично блокиран за преминаване. На мястото има екипи на полицията, които регулират движението и насочват шофьорите. Предстои организация по разчистването на пътя и прибирането на животните.