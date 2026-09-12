Катастрофа между тир и кола затапи Хаинбоаз
Няма данни за жертви и пострадали
Следете всички новини, анализи и коментари за Хаинбоаз. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Няма данни за жертви и пострадали
Наложило се е огнеборци да режат ламарините на смазаните коли
Катастрофа на Прохода на Републиката,
Ето къде е най-интензивен трафикът
Връщали се от състезание
Екипи на полицията пренасочват леките автомобили
Челно са се ударили бус и румънски тир
Удариха се тир и лек автомобил
Протестиращи блокираха различни пътища
Тежка катастрофа затвори за движение прохода Хаинбоаз (Прохода на Републиката), има четирима загинали
По първоначална информация катастрофата е между два български ТИР-а, пострадал е 57-годишен пътник от единия автомобил
От тази нощ сняг вали и в цялата Великотърновска област. Снежната покривка в региона не надвишава пет сантиметра. Всички пътища в областта са почисте...
Спипаха бежанци от Сирия в румънски ТИР в Хаинбоаз. Четирима млади мъже, четири жени и дете на година са заловени при полицейска проверка в събота, съ...
Стара Загора. Старопланинските проходи през Шипка и Хаинбоаз са готови за първия сняг, който според метеоролозите се очаква да падне през уикенда. То...
Прибра се в Румъния, засега не е обвиняем Велико Търново. 44-годишният шофьор, който не успя да овладее автобус с туристи от Румъния и се обърна в "Х...
Велико Търново. Една жена е загинала и няколко са ранени при инцидент на Прохода на Републиката. Румънски автобус се е преобърнал на пътното платно, а...
Двама с 50% изгаряния, дете с опасност за живота след сблъсъка Стара Загора. Брутална катастрофа прати петима в болница. Джип се блъсна челно в ситро...
Стара Загора. Две деца, на 6 и 11 години, и двама възрастни са потрошени при сблъсък между лек автомобил „Фолксваген Венто" и влекач „Волво" с прикаче...