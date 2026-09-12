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Кола пламна при челен удар

Кола пламна при челен удар

Двама с 50% изгаряния, дете с опасност за живота след сблъсъка Стара Загора. Брутална катастрофа прати петима в болница. Джип се блъсна челно в ситро...

24 юли | 19:50
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