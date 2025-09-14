Първи подробности за ужаса в Хаинбоаз. Има загинали

Мъж и жена са загинали, а друга жена е ранена в тежка катастрофа между два румънски автомобила и тир в Хаинбоаз. Произшествието стана около 16 часа между великотърновските села Вонеща вода и Въглевци.

В злополучния ден три румънски автомобила са се движили в колона през Прохода на Републиката, но първата кола предприела изпреварване, навлязла в платното с насрещното движение и се забила челно в камион. Последвала верижна катастрофа и със следващите два автомобила.

При сблъсъка на място са загинали мъж и жена, а друга жена е със счупен крак. И тримата са румънски граждани, пише "Борба".

На местопроизшествието са пристигнали екипи на полицията, Спешна помощ и пожарната. Наложило се е огнеборци да режат ламарините на смазаните коли, за да извадят телата на загиналите и на пострадалата жена.

Заради катастрофата пътят през Хаинбоаз е блокиран.

Леките автомобили се пренасочваха през Прохода Шипка, товарните изчакваха. Причините са в процес на изясняване, правят се огледи. По случая е образувано досъдебно производство.

Очаква се Проходът на републиката да остане затворен за движение до късно вечерта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com