Драмата в Пето РПУ продължава. Идват ли тежки присъди

Временно назначават Илия Кузманов за нов началник на пето РПУ в София. Това съобщи на брифинг директорът на СДВР Любомир Николов.

БЛИЦ припомня, че по-рано днес стана ясно, че част от полицаите от 5 РПУ в София, които бяха задържани в петък заедно с шефа им, са били замесени в разпространение на дрога. Това съобщи окръжният прокурор на Ловеч Валентин Вълков, като уточни, че не всички служители на районното са участвали в престъпленията.

Разследването, довело до задържането на шефа на РУ – Пламен Максимов, започнало след палеж на сграда в Ловеч. По време на действията на следствения отдел на Окръжната прокуратура са иззети наркотици – марихуана и кокаин, както и десетки хиляди евро и злато.

Обвинени са седем души, действащи като част от банда, извършвала престъпления в Ловеч и София, включително палежи, подкупи и разпространение на дрога. Те са задържани за срок до 72 часа и утре ще бъде поискано постоянно задържане.

"В случай на осъждане обвиняемите могат да получат до 15 години затвор", обясни Вълков.

Главният комисар на СДВР Любомир Николов уточни, че заради високия пост на Максимов е трябвало да се действа дискретно. Той определи поведението на шефа и още двама полицаи, сред които и жена, като морално упрекваемо, като се позова на презумпцията за невинност. Максимов има 13 години стаж в МВР, предимно в борбата с наркотици, а жената – пет години.

