Пуснаха тайно на свобода обвинените за фаталния полет в Несебър

Обвинените за фаталния полет с парашут в Несебър, при който загина 8-годишният Иван, са пуснати тихомълком на свобода. Това става, след като прекарват около два месеца в ареста, потвърдиха за "България Днес" защитниците им. Причината за освобождаването е изтичането на срока, в който може да се стои зад решетките за непредпазливо деяние, обясниха юристите.

Инцидентът стана около 13 часа на 18 август т.г. За смъртта на момчето при парасейлинг бяха погнати отговорникът на атракциона и касиер Петко Стефанов, морякът Камен Тенев и капитанът Христо Раев.

Раев беше пуснат срещу 5 бона още в края на август. Според адвоката му Ваня Радиева обвиненията за трагедията са преквалифицирани в по-леки, тъй като става дума за непредпазливост и самонадеяност, но не и умишлено извършване на престъпление.

По нейното мнение още от началото обвиненията не са били коректни, защото тримата обвиняеми не са могли да носят професионална отговорност.

"По случая има прехвърляне на вина. Предстоят очни ставки между собствениците на фирмата и служителите. Петко твърди, че е само касиер и има други управители. Трябва да се види кой на кого какви права и задължения е делегирал. Нужно е да се видят длъжностните им характеристики - кой за какво е бил назначен. Работниците обраха цялата плява. А държавата трябва да носи отговорност, защото не е имало никакъв контрол над тези атракциони.

Трябвало е да има инструктор, а такъв не е имало. Капитанът не е инструктор, посочи защитничката.

По нейно мнение морякът е слагал сбруята (седлото - б.а.), може би той е трябвало да види прокъсаните въжета и да носи най-голяма отговорност.

"Работя в тази фирма от седем-осем години и досега проблеми с техниката не сме имали. Когато капитанът каже - трябва ново въже, то се купува. Когато каже - трябва нов парашут, още на следващия ден той се купува. Ние даже това лято не сме работили две-три седмици, защото прецених, че е опасно за клиентите, и Петко Стефанов също е преценил, че е опасно за тях", каза Раев след трагедията.

Защитникът на моряка Камен Тенев адвокат Благой Потеров изтъкна, че с клиента му ще поискат следствен експеримент на остатъците от коланите, за да се прецени на каква сила отговарят на опън. "Да се говори на ангро, че били слаби и износени, е несериозно", категоричен е юристът.

"Нямам против да привлекат и собственика на фирмата. Съчувствам на родителите на момчето, но моят клиент е обикновен общ работник и каквото му казват - това изпълнява. Оказа се, че капитанът на лодката носи отговорност за всичко, което става на борда - той казва кое въже къде да се закачи", обясни адвокат Потеров.

Месец след инцидента адвокатът на почерненото семейство Трифон Грудев се обърна към прокуратурата с настояване да се разшири обхватът на разследването и да се обследва дейността на дружеството. По повод тази молба вестникът изпрати запитване до държавното обвинение. Оттам отговориха, че наблюдаващият прокурор е излязъл с постановление по това искане, но заради следствената тайна не може да се каже в каква насока е то.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com