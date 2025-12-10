Обраха магазин на голяма верига у нас

1 килограм сушено месо е задигнал апаш от магазин на веригата Лидл в Лом, съобщават от полицията.

Кражбата е извършена в началото на декември, а извършителят е открит вчера, пише Конкурент.

На 4 декември около 10 часа зам.управителя на магазина в Лом е съобщил в полицията,че на 2 декември около 15 часа, от щанд е изчезнал килограм сушено месо.

По случая е образувана преписка и след преглед на записите от камерите в магазина полицаите започнали да търсят крадеца.

Вчера той е открит. Апашът е 33-годишен от Сталийска махала, криминално проявен. Направил е самопризнания и е заплатил стоката на касата в магазина.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com