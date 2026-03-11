"Хизбула" обстрелва Израел, нови удари разтърсиха Бейрут

Подкрепяната от Иран ливанска групировка "Хизбула" съобщи, че е изстреляла десетки ракети към северната част на Израел в рамките на нова операция срещу страната.

От организацията заявиха, че атаката е "в отговор на престъпната агресия срещу десетки ливански градове и селища и южните предградия на Бейрут". По думите им бойците са поразили цели в Северен Израел с десетки ракети.

Междувременно Израел извърши нови въздушни удари по южните предградия на Бейрут. Израелската армия съобщи, че е започнала мащабна вълна от атаки срещу инфраструктура на "Хизбула" в района Дахие.

Чули са се силни експлозии в града, а държавната Национална информационна агенция информира за най-малко шест тежки удара в южните квартали на ливанската столица.

Военният говорител на Израел Авичай Адрае заяви, че израелските сили ще действат "с голяма сила" срещу съоръженията и военните способности на "Хизбула", след като през последните часове от Ливан са били изстреляни ракети към Израел, съобщава Bulgaria ON AIR.

Иран заплашва с удари по икономически цели

Иранската армия междувременно предупреди, че може да атакува икономически цели на САЩ и Израел в региона, включително банки.

Централното оперативно командване "Хатам ал-Анбия" заяви по държавната телевизия, че противникът е "дал свобода за атаки срещу икономически центрове и банки, принадлежащи на САЩ и ционисткия режим".

Военните призоваха хората да не се приближават на по-малко от един километър до банкови обекти. Ирански медии съобщиха, че през нощта удари на САЩ и Израел са поразили банка в Техеран, при което са загинали служители. Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че клон на най-старата банка в страната е бил бомбардиран, докато е бил пълен със служители, и обеща ответни действия.

