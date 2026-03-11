Първи случай на задържани иранци на границата ни

Първи случай на задържани ирански граждани на границата ни след началото на войната в Близкия изток. Две млади жени бяха арестувани при опит да влязат в България през ГКПП „Капитан Андреево“ с фалшиви документи за самоличност.

Момичетата – на 18 и 19 години, родом от Иран – пристигнали на пункта около 2 часа през нощта като пътнички в автобус по редовната линия Истанбул – София.

При проверката представят френски паспорти, които въпреки добрата изработка старши полицай Мирослава Андреева се усъмнява в документите. При последващ контрол се разбира, че момичетата бягат от режима. За началото на войната научават по пътя си през Турция, предава bTV.

В личния багаж на двете жени са открити истинските им паспорти, в които е имало преправени шенгенски визи и фалшиви печати.

В момента жените са в Специален дом за временно настаняване на чужденци в Любимец.

Срещу тях има повдигани обвинения по образувано бързо производство за опита им да влязат у нас с неистински документи. Засега жените не са поискали убежище у нас.

Назначената експертиза трябва да потвърди, че френските паспорти на чужденките са фалшиви, след което делото влиза в съда.

