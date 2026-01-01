Най-малко 15 ученички загинаха при пожар в пансион в Кения
Причината за пожара все още се изяснява
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Причината за пожара все още се изяснява
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