Най-малко 15 ученички загинаха при пожар в пансион в Кения

Най-малко 15 ученички са загинали при пожар в училищно общежитие в района на Гилгил, в централната част на Кения, предаде Ройтерс, позовавайки се на полицейски доклад.

Полицейското управление в Гилгил съобщи, че при инцидента в гимназията за момичета "Утумиши Академи" са били ранени и неизвестен брой ученички, както и че пожарът е бил овладян.

Спасителните екипи претърсиха общежитието, където пожарът е избухнал около 01:00 ч. местно време (и българско), съобщи радиостанция "Капитъл Еф Ем" (Capital FM), позовавайки се на Самюъл Ндани, командир на полицията в района.

Пожарникари и полицейски служители са се разпръснали, за да овладеят пожара и да евакуират останалите ученици, уточни радиостанцията. Причината за пожара все още се изяснява.

Пожарите в пансионите в Кения не са рядкост, като някои от тях са умишлени палежи, а други са резултат от проблеми с електричеството, отбелязва Асошиейтед прес.

Най-смъртоносният пожар в училище в Кения в съвременната история на страна се случи през 2001 г., когато 67 ученици загинаха при пожар в общежитие в окръг Мачакос.

През 2024 г. 21 ученици загинаха при пожар в училище в край окръг Ниери в централната част на Кения. Тогава президентът Уилям Руто обяви тридневен траур в памет на жертвите.

През 2017 г. 10 ученици загинаха при пожар в столицата Найроби. Един от учениците беше обвинен в палеж и убийство.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com