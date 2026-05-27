Европа буквално се пече, учените вече говорят за „климатичен шок“

Ако човек хвърли поглед към картата на Западна Европа в момента, ще види почти един и същ цвят навсякъде – червено. И то не политическо, а температурно. Континентът е ударен от необичайно ранна и брутална гореща вълна, която вече чупи рекорди със скорост, от която дори климатолозите изглеждат стъписани.

Във Великобритания термометрите прехвърлиха 35 градуса – повече от 2 градуса над досегашния майски рекорд. Според британската метеорологична служба подобна жега би била екстремна дори за разгара на юли, камо ли за пролет, пише BBC.

„Абсолютно изумително“, казва климатологът Фридерике Ото. „Направо умопомрачително“, добавя Питър Торн.

Франция също преминава през това, което метеоролозите определят като безпрецедентна ранна гореща вълна. Стотици температурни рекорди вече са паднали. Ирландия е подобрила националния си майски рекорд с повече от градус, а Германия, Италия, Испания и Швейцария се задъхват под нетипична за сезона жега.

„Топлинен купол“ заключи Европа

Непосредственият виновник за температурите е т.нар. „heat dome“ – топлинен купол. Това е зона с високо атмосферно налягане, която буквално се заклещва над даден регион и задържа горещия въздух като капак върху тенджера под налягане.

Но учените са категорични: истинската причина е много по-дълбока.

Човешката дейност, основно изгарянето на въглища, петрол и газ, е засилила тези явления до крайност. Според европейската климатична служба Copernicus Европа се затопля с около 0,56 градуса на десетилетие през последните 30 години – повече от два пъти над глобалната средна стойност.

На пръв поглед числото изглежда малко. В климатичен мащаб обаче това е огромен скок.

„Когато дойде гореща вълна, тя вече се наслагва върху по-топъл климат. Затова е толкова по-жестока“, обяснява Ричард Бетс. Той признава нещо, което звучи почти стряскащо:

„От 33 години съм климатолог и виждаме точно онова, за което предупреждавахме още тогава… макар че тези рекорди идват по-бързо и са по-екстремни, отколкото очаквахме.“

Рекордите вече не просто падат – те се взривяват

Климатолозите подчертават нещо много важно: при стабилен климат новите температурни рекорди би трябвало да стават все по-редки.

Логиката е проста – много по-лесно е да счупиш рекорд след 10 години измервания, отколкото след 150.

„Ако някой подобри световния рекорд в скока на височина, очаквате да е с един сантиметър, а не с 20 или 30. С времето е същото“, казва Ерих Фишер.

По думите му, ако рекорд от преди век бъде подобрен, нормално би било това да стане с една десета от градуса – не с два или три. Само че точно това се случва сега.

Когато рядко атмосферно явление като топлинен купол се комбинира с вече затоплена планета, резултатът е температурен взрив.

„Същите метеорологични условия, които през 70-те години биха донесли топло време, днес направо унищожават рекордите“, предупреждава проф. Фишер.

И това е само началото

Светът вече е средно с около 1,4 градуса по-топъл спрямо края на XIX век. Но според сегашните политики на правителствата глобалното затопляне може да стигне почти 3 градуса до края на века.

А това означава още по-брутални жеги.

Страни като Великобритания и Швейцария са особено уязвими, защото инфраструктурата им просто не е проектирана за екстремни температури. „Климатът, в който живеем днес, вече не е климатът, в който сме израснали. А сградите и инфраструктурата ни са трагично неподготвени за това, което идва“, предупреждава проф. Ото.

Само един факт показва колко рязко се променя реалността: До 1990 г. абсолютният температурен рекорд на Великобритания е бил 36,7 градуса – измерен през 1911 г. Днес рекордът вече е 40,3 градуса, отчетени през юли 2022 г. И според учените това може да се окаже само загрявката.

