Ники Кънчев прегърна музикална легенда

Ники Кънчев се похвали в социалните мрежи със снимка с легендарния основател на Iron Maiden Стив Харис. Метъл величията са в София за исторически концерт на стадион "Васил Левски".

Ето какво написа водещият на "Стани богат" в профила си във Фейсбук:

Той е тук на българска земя!

Стив Харис, човекът измислил хеви метъла, създал най-яката банда "Айрън Мейдън", един от Боговете на баса.

Праща ви специални поздрави на всички, които обичат тази музика и които са вдъхновени от нея, които дишат хеви ритъма.

Стив, Дейв, Брус, Яник, Ейдриън и Саймън са готови да взривят довечера София. Очакват се над 50 000 предани войни на хевиметъла, които са преживели доста, но продължават напред без да се навеждат в кръста. 50 000 метъл братя и сестри!

Стив Харис е един от големите Уроци за мен в шоубизнеса. Той никога не се наведе пред индустрията, продецентите, издателите. Неговите завети, които и аз спазвам са: "Бъди себе си, никога не изневерявай на това, което носиш в сърцето си, независимо от времето или модата навън"!

Добре дошъл в България, Стив!

