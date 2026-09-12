Метъл величие каза тежката истина за рок звездите
Той призна, че не всички споделят неговото мнение
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Той призна, че не всички споделят неговото мнение
40 хиляди метъли пяха на „Васил Левски“
Впечатлена съм, че тези титани на сцената са изключително земни хора, каза президентът
Концертът на Iron Maiden в София е днес
Столична община организира допълнителен градски транспорт
Общо 17 изпълнители са в списъка на престижната американска институция
Така шоуто в столицата се превръща в едно от най-силните метъл събития за 2026 година
На 26 май 2026 г. бандата ще изнесе грандиозен концерт на националния стадион „Васил Левски“
Легендарната британска банда забива на стадион „Васил Левски“ на 26 май 2026 г.
След 42 години в групата барабанистът обяви, че се оттегля от турнетата
Шоуто на бандата тази вечер ще е неговото последно
Великата група с впечатляващ концерт в Арена Армеец
"Айрън Мейдън" забиват в София на 13 юли
Iron Maiden забиват в столицата на 13 юли
Едни от бащите на тежката музика най-сетне бяха номинирани за Залата на славата на рокендрола
В социалните мрежи плъзна снимка, която бе определена като кадъра на годината. Журналистът от Der Spiegel Mathieu von Rohr публикува в Twitter профил...
Легендарният Boeing 747 Ed Force One, собственост на британската хеви метъл група Iron Maiden, се сблъска с наземен влекач на летището в чилийската ст...
"Червеният кръст" засили постъпленията от дарена кръв в Сан Салвадор с интересна практика. Десетки фенове на Iron Maiden платиха с кръвта си билетите...
Блейз Бейли - бившият вокал на Iron Maiden, гостува в София на 22 март. Хеви метъл гуруто ще излезе на сцена в компанията на българската банда John St...
Вокалистът на Iron Maiden Брус Дикинсън е изпитвал "сериозна болка и дискомфорт" след химиотерапията, на която се подложи заради открит тумор в заднат...