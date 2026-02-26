Метъл величия отново в борбата за Залата на славата на рокендрола

Метъл величията Iron Maiden са сред номинираните за включване в Залата на славата на рокендрола тази година. Списъкът включва още звезди като Фил Колинс, Oasis, Пинк и Шакира.

Общо 17 изпълнители са в списъка на престижната американска институция, сред които Джеф Бъкли, Лорин Хил, Марая Кери и Wu-Tang Clan. Артистите или групите стават допустими за номинация 25 години след издаването на първия си комерсиален запис, съобщи Би Би Си.

Oasis и Марая Кери вече са били номинирани по два пъти, но все още не са приети. Пинк влиза в надпреварата 26 години след дебютния си сингъл, а колумбийската суперзвезда Шакира има шанс да стане една от малкото латиноамерикански изпълнители, удостоени с това признание. Според публикации в американските медии едва трима от над 1000 индивидуални членове на Залата са родени в Латинска Америка. Номинацията на Wu-Tang Clan идва на фона на критики от страна на Джийн Симънс от рок групата Kiss, който наскоро постави под съмнение мястото на хип-хоп артистите в Залата на славата.

Фил Колинс, който беше приет като член на Genesis през 2010 г., сега е номиниран за соловата си кариера, включваща емблематични хитове от 80-те години като In the Air Tonight, Against All Odds (Take A Look At Me Now) и Easy Lover. През последните години 75-годишният музикант се сблъска със сериозни здравословни проблеми и призна, че е преминал през тежък период, включително няколко операции. Въпреки това той не изключва възможността да се върне в звукозаписното студио, за да довърши нова музика, а дори и отново да излезе на сцена, макар и при по-различни условия.

Сред силното британско присъствие в тазгодишните номинации се открояват още Били Айдъл, Joy Division/New Order и Шаде, като някои от тях правят втори или трети опит за влизане в институцията. Обикновено специално жури избира между шест и осем изпълнители измежду номинираните. Имената на отличените ще бъдат обявени през април, а церемонията по въвеждането в Залата на славата ще се състои в Кливланд, щата Охайо, през есента.

