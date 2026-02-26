"Любов и други аварии" в ремонтирания "Театър София"

От "Театър София" обявиха заглавието на първият спектакъл, който ще се играе в ремонтираната сграда - премиерата на „Любов и други аварии“ е на 12 март на камерна сцена, информират от трупата.

Пиесата, отличена на осмия явен конкурс за написване на съвременна българска пиеса, разказва историята на Вяра – млада жена, която след дълга и болезнена връзка губи доверието си в любовта. Разочарована от компромисите и изтощена от емоционални разочарования, тя се впуска в хаотичния свят на съвременния дейтинг – приложения, случайни срещи и повърхностни разговори, които вместо близост ѝ носят още по-голяма празнота.

Режисьор на спектакъла е Ованес Торосян. Сценографията и костюмите са на Мера Денева, а мултимедията – на Димитър Сарджев.

В режисьорския си прочит Ованес Торосян изследва парадокса на нашето време – че сред безкрайните възможности за свързване често оставаме по-сами от всякога, разказват от театър „София“. По думите им „Любов и други аварии“ съчетава абсурден хумор, болезнена искреност и разпознаваеми ситуации от ежедневието на съвременния човек.

Участват актьорите Ангела Канева, Владимир Солаков, Гринго-Богдан Григоров, Даниел Кукушев, Димитър Стойнов, Николай Димитров, Ованес Торосян, Петя Силянова, Пламен Манасиев, Юлиян Малинов и Юлиян Рачков, акомпанирани на живо от Елена Дечева – на пиано. Следващото представление е на 24 март.

„Всички се вълнуваме, защото е удоволствие да се завърнеш в бащината къща. Оттам нататък продължаваме, защото цялата година е юбилейна – 60 години театър „София“. Ще имаме тържествено откриване, ще имаме празник. Говорим за тази година“, коментира пред БТА директорът на театъра Ириней Константинов, в началото на новата година. „Ние ще влезем в една нова, но празна сграда. Тоест, тя трябва да се насели – не само с бит и мебели, а и с дух. А духът най-лесно ще дойде, защото артистите чакат да излезе духът им и да изригне на сцената на театър София“, каза още той.

През юли 2022 г. беше поставена символичната първа копка на ремонта на театъра. „Започваме първия цялостен ремонт на сградата на театъра от построяването й през 1979 г. Докато текат строителните дейности, ще съхраняваме, както лицето, така и духа на тази сграда. В рамките на ремонта ще запазим оригиналния ѝ вид с облицовка от естествен камък в пясъчен цвят, както и всички орнаменти, характерни за специфичния ѝ облик", каза тогава инж. Ангел Джоргов, заместник-кметът по строителство в Столичната община.

Последният спектакъл, преди затварянето, е на 31 май 2022 г., а „Невинно малко убийство" е първата премиера, която се играе в „Театро отсам канала“ – на 19 септември.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com