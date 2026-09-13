"Любов и други аварии" в ремонтирания "Театър София"
Режисьор на спектакъла е Ованес Торосян
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Режисьор на спектакъла е Ованес Торосян
По-малкият от братята е режисьор на „Нарцис и Ехо“
Младежи от провинцията се мъчат да оцелеят като "Каръци" във филма на Ивайло Христов "Каръци", най-новият филм на Ивайло Христов, вече обра няколко о...
Работим сериозно, никой не разказва вицове на терена, споделя Ованес Ованес Торосян тези дни се снима във филма "Септември в Шираз" като съкилийник н...