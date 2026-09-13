"Любов и други аварии" в ремонтирания "Театър София"
Режисьор на спектакъла е Ованес Торосян
Следете всички новини, анализи и коментари за Театър София. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Режисьор на спектакъла е Ованес Торосян
Актрисата участва и в най-новата постановка на "Театър София"
Гринго-Богдан е Лазар в "Мамник"
Театър „София“ зарадва децата със страхотен спектакъл
147 зрители гледат хитове на новата сцена „O2pen“ в парка „Заимов“
Общинската трупа посреща колеги на откритата си сцена
Мерките трябва да са четворно по-големи, за да изпълняваме половината от тях, казва режисьорът
„Няма да платим, няма да платим“ ще е първата премиера на новата сцена пред театър „София“
Неда Спасова и Симона Халачева са сред героите в "На четири уши" и "Унижението"
Инцидентът налага промяна на маршрута на автобусите по линиите 11, 404 и 213.
Актрисата от театър „София“ се отдаде на сладък живот с гаджето си Венцислав Сариев
Академиците налагат мъжкия сексапил, общинската трупа отговаря за красавиците в сериала
Европа има гузна съвест, казва прочутият писател, който е роден в Пловдив и живее във Виена
Г-н Ибрахим промени представите ми за доброто и греховете, признава топактьорът, който утре играе юбилейно представление Мариус Донкин играе утре на...
На 17 декември от 19.00 часа на Камерната сцена е юбилейното 50-то представление на "Ръкомахане в Спокан", спектакъл на Явор Гърдев с участието на Тео...
Бисерка Колевска е режисьорът на зрелището, в което актьорите дори летятМюзикълът за непорасналия палавник и капитан Кук за първи път влиза в бг афиша...
Театър "София" празнува на 23 октомври 50 пъти "Тирамису" - спектакъла на Николай Поляков с куп красавици от трупата. Пиесата на полската авторка Йоа...
Премиерата на "Антигона" на Иван Добчев е на 23 септемвриПиесата на Райко Байчев от "Стандарт" открива сезона на театъра на 17 септември След лятото...
Благоевград. Спектакълът „Мафия и нежни чувства" по Люк Шомар ще се играе в Благоевград в последния ден на февруари. Постановката ще бъде на сцена...
"Ян Бибиян" на Елин Пелин, първият екшън в българската литература, вече е на голямата сцена в театър "София". Спектакълът на Бисерка Колевска е изпълн...