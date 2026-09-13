Всичко за Театър София

Следете всички новини, анализи и коментари за Театър София. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Култура Общество Интервюта
50 пъти "Тирамису"

50 пъти "Тирамису"

Театър "София" празнува на 23 октомври 50 пъти "Тирамису" - спектакъла на Николай Поляков с куп красавици от трупата. Пиесата на полската авторка Йоа...

15 октомври | 21:05
0 коментара
9135
Ян Бибиян в театър "София"

Ян Бибиян в театър "София"

"Ян Бибиян" на Елин Пелин, първият екшън в българската литература, вече е на голямата сцена в театър "София". Спектакълът на Бисерка Колевска е изпълн...

19 февруари | 20:35
0 коментара
6587