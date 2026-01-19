Петя Силянова на 70: Играла съм много хубави роли

Имала съм само успешни сезони, играла съм много хубави роли, срещала съм се с много добри режисьори и съм човек, който се привързва, каза пред БТА актрисата Петя Силянова, която днес навършва 70 години.

Силянова има множество роли в театрални и филмови продукции, но сподели, че ѝ липсва телевизионният театър: „Работила съм много в телевизионния театър. Той не съществува вече много години. Мисля, че това беше една много интересна среща със зрителите на много български актьори“.

Най-новата роля на Петя Силянова е в „Любов и други аварии“ от Александра Славова и Любомира Видева. Премиерата предстои на 10 февруари в "Театър София“, като ще e първото представление с трупата след ремонт на сградата, продължил близо три години.

Актрисата Петя Силянова е родена на 19 януари 1956 г. в София. Завършва актьорско майсторство във Висшия институт за театрално изкуство „Кръстьо Сарафов“ (ВИТИЗ, днес Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – НАТФИЗ) през 1979 г. при проф. Димитрина Гюрова. В класа се запознава със съпруга си - големият български актьор Иван Иванов (1951-2024).

Актьорската си кариера тя започва в Драматичния театър във Враца, където веднага се откроява с ролята на Нора в „Куклен дом” от Хенрих Ибсен.

От 1982 г. до днес е в трупата на театър „София“. Играе и на сцената на театър 199 „Валентин Стойчев“ и театър „Азарян“.

Петя Силянова се превъплъщава успешно в ролите на Офелия в „Хамлет” от Уилям Шекспир, на Корифея в „Орестия” от Есхил, на Маркизата в „Маркиза дьо Сад” от Юкио Мишима, на Маги в „Италианката” от Айрис Мърдок и Джеймс Сондърс, на Ивона в „Бургундската принцеса” от Витолд Гомбрович, на Кручинина в „Без вина виновни” от Александър Островски, на доня Анна в „Благословени души” от Мануел Идалго, на мадам Пийчъм в „Просяшка опера” от Джон Гей, на Марта Брустър в „Арсеник и стари дантели” от Джоузеф Кесърлинг, на Жената в „Господар и сянка” от Стиг Далайер, на Ивон в “Ужасните родители” от Жан Кокто, на Бистра в "Когато гръм удари" от Пейо Яворов и др.

Заедно с трупата на театър „София“ Петя Силянова участва в над 100 представления на постановката „Госпожа Министершата“ от Бранислав Нушич само до 2018 г., а през 2023 г. е отбелязан 10-годишният юбилей от премиерата.

През цялата си кариера Петя Силянова участва и в множество кинопродукции - във филмите „Царска пиеса“ (1982), „Грехът на Малтица“, „Горски хора“ (1985), „Ненужен антракт“ (1987), „Брачни шеги“ (1989), „Вампири, таласъми“ (1992), „Ад“ (2003), „Девет живота“ (2004), „Пъзел“ (2012), „Потъването на Созопол“ (2015), „Чичо Коледа“ (2021), „Сбогом, Джони“ (2023), както и в телевизионните сериали „Кантора Митрани“ (2012), „Денят на бащата“ (2019), „Много мой човек“ (2023) и др.

Петя Силянова има участия и в радиотеатъра, както и в телевизионния театър. Гласът ѝ е разпознаваем, още от 1983 г. озвучава филми и сериали. Тя е и утвърден режисьор на дублажи.

