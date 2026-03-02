Дъщерята на Вергов проби във Военния театър

Алена Вергова – темпераментната и екстравагантна дъщеря на Юлиан Вергов, получи първата си голяма роля във Военния театър, където играе вече втори сезон. Тя е Евридика в едноименния спектакъл на Иван Урумов по пиесата на Жан Ануи.

Една среща. Един поглед. Един миг, който променя всичко. Известният френски драматург пренася древния мит в XX век – на обикновена гара, сред шума на влаковете и забързаните пътници. Две души се срещат. Две сърца се разпознават. Две тела замират в тишината между два влака. Един съдбовен взор е достатъчен, за да ги хвърли в безпощадната въртележка, наречена любов. Тя не идва шумно. Появява се неочаквано. Прониква в сърцата им, събужда тайни, страхове и желания. Завладява ги и ги изправя пред най-големите изпитания. Две ръце се вплитат. Две сенки поемат напред. Около тях животът тече в обичайния си ритъм с повтарящи се образи на пътници, актьори, келнери и касиерки. А отсреща стои последният влак, поредният шанс за тяхното щастие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com