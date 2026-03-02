Холивуд раздаде статуетките си – поклон за Харисън Форд

Холивуд обича да сменя декорите, но рядко посяга към собственото си име. Тази година обаче го направи. Познатите награди на гилдията вече се наричат Actor Awards – без „SAG“, без усложнения, само актьори и прожектори. Церемонията, организирана от SAG-AFTRA, се излъчи на живо по Netflix от Shrine Auditorium в Лос Анджелис, съобщава People.

Водеща на вечерта беше Кристен Бел, която с усмивка и лекота дирижираше веселбата. Големият поклон обаче бе за Харисън Форд, който получи наградата за цялостен принос – признание за десетилетия пред камерата. Статуетката му връчи Уди Харелсън, а залата стана на крака.

Кино: силни роли, тежки категории

При мъжете в главна роля отличието отиде при Майкъл Б. Джордан за „Грешници“, а филмът по-късно грабна и наградата за актьорски състав. Женската статуетка в тази категория спечели Джеси Бъкли за „Хамнет“.

В поддържащите роли триумфираха Шон Пен („Битка след битка“) и Ейми Мадиган („Оръжия“), като конкуренцията тази година бе сред най-оспорваните.

Телевизията отвърна с удар

Мишел Уилямс бе отличена за „Да умреш за секс“ в категорията за телевизионен филм или лимитиран сериал, а при мъжете наградата отиде при Оуен Купър за „Юношество“.

В драматичните сериали Кери Ръсел спечели за „Дипломатът“, докато Ноа Уайли взе приза при мъжете за „The Pitt“. Комедийните категории донесоха статуетки за Сет Роугън („The Studio“) и Катрин О’Хара.

Ансамбловите награди – винаги показателни за силата на екипа – отидоха при „The Pitt“ (драма) и „The Studio“ (комедия).

Каскадите – невидимите герои

В екшън категориите каскадьорите от „Мисията невъзможна: Последната разплата“ триумфираха при филмите, а „Последните оцелели“ спечели при телевизионните продукции.

