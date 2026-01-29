Шарън Стоун-звездата на Виенския бал. С кого ще влезе под ръка в операта

Холивудската актриса Шарън Стоун, известна с впечатляващите си превъплъщения в ролите на силни жени във филми като „Първичен инстинкт“ и „Кaзино“, ще бъде гост звезда на тазгодишния Виенски оперен бал, информира ДПА.

Тя ще дефилира по червения килим в австрийската столица по време на бала, който ще е на 12 февруари. Стоун ще присъства на събитието като специална гостенка на предприемача от сладкарския бизнес Карл Гушлбауер. Той ръководи верига сладкарници, които носят името му. Те са популярни с хлебните си изделия и с традиционните си австрийски домашни ксладкиши, но най-прочутият им продукт са рулцата от бутертесто, пълни с крем и поръсени с пудра захар.

В съобщение от името на Шарън Стоун, разпространено от екипа на бизнесмена, се казва, че тя очаква с нетърпение събитието, което е „бижуто“ в австрийския културен календар и привлича около 5000 участници всяка година, предаде ДПА.

„Оперният бал е събитие от световна величина, а Виенската опера е магическо място. Много се вълнувам да се потопя в тази действителност“, се казва в съобщението.

Поканата е стратегически ход за запълване на вакуума, оставен след смъртта на строителния магнат Рихард Лугнер - Мьортел, който почина през август 2024 г. Дълги години бизнесменът и популярна фигура във виенското общество беше известен с това, че кани американски знаменитости - от Джейн Фонда до Ким Кардашиян, да го съпровождат на бала, предизвиквайки медиен интерес, припомня ДПА.

Преди бала, на 10 февруари, Шарън Стоун планира да даде пресконференция и да раздава автографи в централата на компанията на Гушлбауер в малкото австрийско градче Занкт Вилибалт.

„Нейната харизма, елегантност и социална ангажираност са в пълно съзвучие с нашата марка и с нашето разбиране за кулинарната култура“, каза бизнесменът в изявлението, цитиран от ДПА.

