Кръстопътищата на "Арабеск"

Балет „Арабеск“ събира в спектакъл трима от най-силните гласове в хореографията - Пабло Джиролами, Фийби Джуит и Антония Докева. Мащабният танцов диалог в „Кръстопътища“ е за настоящето, паметта и избора. Един спектакъл за разлома на днешния ден и устойчивостта да бъдеш тук.

Magpie Dorée на Пабло Джиролами се движи през настоящето като през разпиляна светлина. Събира напрежения, желания и откази и ги превръща във въпрос: как живеем заедно днес? В свят, в който принадлежността е нестабилна, да бъдеш назован преди да проговориш, белязан преди да избереш, оформя тяло, което наблюдава и се съпротивлява. Общността се създава чрез споделено присъствие. Свободата е решение да останеш.

Don’t Worry, Baby на Фийби Джуит разкрива времето и пространството между миналото и бъдещето под неоновото „Come in, we’re open“. Но какво означава „Не се тревожи“ в свят, в който мисълта за замяна виси като яркочервен предупредителен знак? Кога крехката човечност рискува да бъде захвърлена като боклук край пътя? Творба за уязвимостта като сила и за живото тяло като територия на незаменимост.

В „Герман“ на Антония Докева, емблематично произведение в репертоара на „Арабеск“, архетипната памет и съвременният танцов език се срещат с дълбока емоционална плътност и силно въздействаща образност.

Музиката е на Мартина Стефанова, сценографията на Адрияна Найденова, костюмите са на Адрияна Найденова и Васил Докев. Изключителните танцьори на „Арабеск“ със своята енергия, техника, артистично превъплъщение и безкомпромисен професионализъм превръщат всяка пиеса и всяка творческа идея в мощно и дълбоко емоционално сценично преживяване.

Премиерните представления на Crossroads /“Кръстопътища/ са на 19 и 20 март в Музикалния театър.

